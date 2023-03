Comércio de Aquidauana volta a abrir aos domingos após acordo legal

Centro Comercial de Aquidauana / Ronald Regis

Em janeiro deste ano, os donos de estabelecimentos comerciantes das cidades de Anastácio e Aquidauana e o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Aquidauana e região, realizaram alguns acordos durante as negociações de convenção coletiva de trabalho da categoria, 2022/2024. Entre as propostas discutidas e acertadas de reajuste salarial, também ficou acordado que o comércio das duas cidades não abriria aos domingos. Deste então, as lojas permaneceram fechadas nesses dias, que passaram a ser momento de folga para todos os empregados.

Recentemente, alguns comerciantes, individualmente, procuraram o Sindicato dos Empregados no Comércio para dialogar e, juntos, buscarem um ajuste nesse acordo. Essas reuniões entre as duas partes (comerciário e comerciantes) ocorreram na tentativa de chegarem a um consenso que não causasse prejuízo a nenhum lado. Os encontros foram acompanhados e apreciados pelo Ministério Público do Trabalho, representado pelo procurador Paulo Douglas, que ajudou a intermediá-los.

O objetivo foi fechar um acordo em favorável a empregador, empregados e os consumidores, que passariam a ter mais um dia para fazer as compras com tranquilidade.

“Esses acordos têm como objetivo possibilitar o trabalho para aquelas empresas que estavam se sentindo prejudicadas, garantir uma melhoria substancial para os empregados que queiram trabalhar aos domingos e, também, atender aquela parcela da população que ficou insatisfeita com o fechamento dos mercados nestes dias”

A afirmação é do presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Aquidauana e Região e líder sindical da Fetracom-MS (Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul), Douglas Rodrigues Silgueiro.

O novo acordo torna facultativo do direito de empregado de desempenhar a função no domingo ou não. Aquele que desejar trabalhar será devidamente remunerado pela atividade, nesse dia, e terá outro momento para folga semanal, que deixa de ser todos os domingos como vinha acontecendo.

O presidente do Sindvarejo de Aquidauana, Zeony Coutinho Martins, explicou que o Sindicato das empresas não participou das negociações, que foram realizadas de forma individual, onde cada comerciante conversou e acordou com a entidade que representa os empregados.

“Algumas empresas fizeram um acordo com o sindicato laboral para abrirem. Alguns comerciantes se anteciparam e foram diretamente ao sindicato laboral pedir o acordo”.

Diante dessas conversas, que aconteceram de forma voluntária e espontânea, para o retorno do funcionamento do comercio de Aquidauana e Anastácio, aos domingos, pode levar muita gente a se surpreender ao sair de casa, e se deparar com um Supermercado funcionando num dia em que ultimamente, isso não estava acontecendo.