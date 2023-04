Complexo aviário em Sidrolândia terá investimento de R$ 171 milhões

Reunião entre autoridades e empresários pela manhã / Foto: Saul Schram/Gov MS

Com foco na geração de empregos e desenvolvimento da economia local, o Governo do Estado vai apoiar a implantação de um complexo aviário na cidade de Sidrolândia, próximo à fábrica da JBS. O empreendimento estima investimento de R$ 171 milhões para construção de 74 aviários, que vão produzir 18 milhões de frangos de corte por ano.

O grupo empresarial “Verde Agropecuária” apresentou o projeto ao governador Eduardo Riedel nesta terça-feira (04), ao lado da prefeita de Sidrolândia, Vanda Cristina Camilo. Eles pediram o apoio do Estado para viabilizar a implantação de um acesso ao local onde serão construídos os aviários.

O governador se prontificou em avaliar o projeto mais viável para garantir o acesso ao local e assim contribuir com a economia local. “Fomento a economia e geração de empregos é de interesse do Estado. Mato Grosso do Sul está em ritmo de crescimento e nós estamos correndo atrás, para levar desenvolvimento”, completou.

O sócio-diretor da empresa, João Paulo Barbieri, destacou que o empreendimento vai gerar mais de 300 empregos durante a construção (aviários) e mais 60 quando estiverem em funcionamento. Esta produção de frango vai abastecer a unidade da JBS em Sidrolândia.

Barbieri descreveu que o projeto será dividido em duas etapas. Na primeira serão construídos 10 núcleos de aviários, começando em 2023 e seguindo até 2025. Já a segunda (etapa) vão ser implantado mais 8 núcleos, com prazo até o final de 2027. Serão 220 mil metros quadrados de área construída, para comportar 3,1 milhões de aves alojadas.

“Este complexo vai ser unitariamente a maior concentração de produção de frangos do Brasil. A cada núcleo (aviário) pronto, já vamos colocá-lo em atividade. Temos como diferencial a produção de frango como atividade principal e não complementar”, destacou.

A prefeita de Sidrolândia afirmou que será mais um investimento importante para cidade. “São mais de 170 milhões neste empreendimento. O governador nos recebeu e sinalizou que vai ajudar neste acesso, já que o trânsito vai ser intenso no transporte de frangos e rações. A cidade só tem a ganhar”.

Também participaram da reunião o presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro, o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, além da equipe de secretários da Prefeitura de Sidrolândia.