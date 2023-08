Compras em lojas físicas é preferência entre os consumidores

Divulgação

Pesquisa sobre intenção de consumo para o Dia dos Pais revela que 71% dos entrevistados devem ir a uma loja física para comprar presentes, enquanto 24% devem fazer a compra on-line.

O levantamento conclui ainda que a data deve movimentar um volume em torno de R$7,7 bilhões em compras nos setores de comércio e serviços em todo o Brasil, sendo que a média estimada de gasto é de R$176; no Centro-Oeste a média cai para R$170.

O levantamento, realizado pelo Datafolha e encomendada pela associação que representa as empresas do setor de meios eletrônicos de pagamento (Abecs), aponta ainda que a preferência por lojas físicas é maior em cidades do interior (74%) em relação às regiões metropolitanas (67%), com preferência maior entre mulheres (77%).

O Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (13), é uma das datas mais importantes do comércio e representa uma oportunidade para impulsionar as vendas. De acordo com o professor do curso de Administração da Faculdade Novoeste, Thiago Asato, os índices revelados na pesquisa podem servir para criar estratégias de vendas. “Podemos avaliar alguns indicativos como, por exemplo, os hábitos de consumo dessa pessoa que vai presentear, como por exemplo quanto ela pretende desembolsar e como vai fazer esse pagamento”.

A pesquisa revela que homens devem desembolsar mais do que as mulheres, com tíquetes médios de R$217 e R$141, respectivamente. Segundo o professor, homens e mulheres têm hábitos distintos de consumo, enquanto a mulher pesquisa em várias lojas em busca do melhor negócio, o homem tende a fechar a compra no primeiro estabelecimento que visita. “Sempre oriento que o vendedor deve ajudar o consumidor. Nem sempre ele chega à loja com a certeza do que vai comprar e é nesse momento que o vendedor deve estar disponível ao oferecer opções e fazê-lo optar pela melhor compra, com a melhor forma de pagamento”, aconselha.

Já com relação à forma de pagamento, 33% vão pagar em dinheiro, 26% devem usar cartão de crédito, 15% no débito, e 23% vão transferir via pix. Daqueles que vão usar a função crédito do cartão, 62% vão parcelar a compra. “É importante oferecer variados meios de pagamento, com oferta de desconto a depender da escolha. Esse é um atrativo e pode ser determinante para o cliente fechar a compra”, destaca o professor.

Acompanhe outras dicas do docente para alavancar as vendas no Dia dos Pais:

Ofereça descontos ou vantagens para compras na loja;

Crie combos ou kits atrativos fazendo com o que o cliente compre mais de um produto;

Sorteie brindes nas compras da loja ou promova sorteio nas redes sociais;

Divulgue opções de presenteáveis nas redes sociais; estabeleça sua presença digital;

Ofereça o serviço de entregas, para facilitar a compra de quem não consegue se deslocar até a loja;

Invista em uma vitrine atrativa, priorize um atendimento personalizado e disponibilize a opção de vale-presente;

Considere oferecer ao consumidor o serviço de assistente de compras disponível em shoppings, em que um profissional fica responsável por averiguar melhores preços e opções de produtos, o que proporciona conforto e agilidade nas compras, sem necessidade de deslocamento até o local.