23 de Agosto de 2025 • 11:57

Geral

Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Redação

Publicado em 23/08/2025 às 08:01

Marcelo Brandt/G1

As seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 28 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Deixe a sua opinião

FIB-25

Festival de Inverno de Bonito inicia compensação de carbono

O governador participou do momento acompanhado da primeira-dama Mônica Riedel

Clima

Frente fria chega neste fim de semana em Aquidauana

A atuação de ventos do quadrante sul também chama atenção, podendo alcançar velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com rajadas ainda mais fortes em alguns momentos

