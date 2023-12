Confira o calendário de pagamento do IPVA em 2024 para MS

Trânsito em MS / Foto: Saul Schramm/Governo do Estado

Mato Grosso do Sul já tem definido o calendário de pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotores) para 2024. O valor poderá ser parcelado em cinco vezes ou pagamento à vista com 15% de desconto.

Conforme a Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), o decreto número 16.325, de 27 de novembro de 2023, que mantém os descontos deste ano para os proprietários de veículos.

Os automóveis ou veículos de passeio, além dos tradicionais 15% de desconto para pagamento à vista, terão a alíquota do IPVA mantida em 3%, o que equivale a uma redução de 40%, haja vista os 5% previsto em Lei. Para caminhão, ônibus e micro-ônibus a alíquota permanece 1,5%, com redução de 50% na cobrança.

O decreto também mantém a redução para pagamentos de IPVA de motorhomes: alíquota de 1,5% (redução de 50%). Já para as motocicletas a alíquota continua em 2%. Os automóveis com capacidade de até oito pessoas, excluído o condutor, que utilizem motores acionados a óleo diesel, a alíquota é de 4,5%, uma redução de 25%.

Isenção para veículos GNV

As novidades do IPVA 2024 ficam por conta da isenção dos veículos movidos a GNV ((Gás Natural Veicular), possibilidade de pagar a 1ª parcela ou a cota única por meio do PIX e para os frotistas que receberam o benefício da redução de base de cálculo em 2023, os quais não precisarão solicitar a redução para 2024, pois ela será concedida automaticamente, desde que cumpra os requisitos exigidos pela Sefaz.

Consulta

O serviço pode ser consultado no site da Sefaz-MS, clique aqui para conferir.

Confira o calendário: