Acessibilidade

14 de Julho de 2026 • 20:09

Buscar

Últimas notícias
X
Combustíveis

Conselho amplia para 32% mistura de etanol na gasolina por 180 dias

Medida busca reduzir importações de gasolina, fortalecer o uso de biocombustíveis e ampliar a segurança no abastecimento

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/07/2026 às 16:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

CNPE aprovou aumento temporário da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina / José Cruz/Agência Brasil

O CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) aprovou, nesta terça-feira (14), o aumento temporário da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, que passará de 30% para 32%. A decisão terá validade inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada, e tem como objetivo diminuir a dependência do Brasil da importação de combustíveis fósseis.

Segundo informações da Agência Brasil, o MME (Ministério de Minas e Energia) estima que a mudança permitirá ao país deixar de importar cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano. A medida considera o cenário de instabilidade no mercado internacional de petróleo e combustíveis, marcado por oscilações na oferta global.

Em nota, o ministério informou que a ampliação da participação do etanol produzido no país contribui para reduzir a necessidade de combustíveis importados, além de fortalecer a presença dos biocombustíveis na matriz energética nacional.

Testes comprovaram viabilidade

De acordo com o MME, a decisão foi baseada em estudos realizados pelo IMT (Instituto Mauá de Tecnologia). Os testes apontaram que a nova proporção de etanol pode ser utilizada em automóveis leves e motocicletas sem comprometer o desempenho ou aumentar o consumo, inclusive em veículos equipados com motores que não são flex.

Paralelamente, o governo continuará realizando avaliações para analisar os impactos de uma eventual ampliação da mistura para 35% de etanol anidro (E35), especialmente quanto à durabilidade de componentes automotivos e aos efeitos do combustível em longo prazo.

Mudanças também atingem o biodiesel

Durante a mesma reunião, o CNPE aprovou outra resolução voltada ao fornecimento de biodiesel utilizado na mistura obrigatória ao óleo diesel B.

Pelas novas diretrizes, o biodiesel destinado a essa finalidade deverá ser produzido exclusivamente por unidades autorizadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). A medida restringe a importação apenas para esse segmento específico, permanecendo liberada para os demais usos previstos na regulamentação.

O ministério informou que estudos técnicos indicam que a capacidade de produção nacional é suficiente para atender à demanda obrigatória, sem risco de desabastecimento.

Reforço no combate a fraudes

O conselho também aprovou novas diretrizes para intensificar a fiscalização do setor de combustíveis. A resolução reconhece como prioridade da política energética nacional as ações da ANP voltadas à proteção dos consumidores, à preservação da concorrência e à segurança do abastecimento.

A norma prevê maior integração entre órgãos de fiscalização, como Ministérios Públicos, Procons, polícias, órgãos fazendários e o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), além da adoção de mecanismos mais modernos de controle e rastreabilidade das operações comerciais realizadas pelos postos de combustíveis.

Segundo o MME, as novas medidas pretendem fortalecer a fiscalização, ampliar o monitoramento do setor e aperfeiçoar os sistemas de controle para reduzir fraudes e adulterações nos combustíveis comercializados.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

ECONOMIA

Receita lança canal único de atendimento digital

Economia

Brasil busca acordo com EUA antes de prazo para aplicação de tarifas

ECONOMIA

INSS paga em julho R$ 874 milhões a 149,5 mil pescadores

Seguro-defeso será pago em parcela única a partir do dia 7

ECONOMIA

Receita paga nesta terça maior lote de restituição do IR da história

Publicidade

ECONOMIA

Pé-de-Meia 2026: pagamento da quarta parcela começa nesta segunda

ÚLTIMAS

SOLIDARIEDADE

"Cabide do Bem" promove fé, solidariedade e acolhimento à comunidade na Vila São Pedro

Ação solidária da 6ª IEQ mobiliza voluntários e atende famílias em Aquidauana

Feito histórico no Japão

Escola de Miranda conquista seis premiações em Olimpíada Internacional de Matemática

Estudantes da Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá obtiveram quatro medalhas de bronze e duas menções honrosas na WMI 2026, no Japão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo