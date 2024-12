Conselho aprova R$ 86,6 milhões para novos empreendimentos em MS

Mairinco de Pauda

Com investimentos destinados as áreas do comércio, serviços, turismo, ciência e tecnologia, além de projetos voltados à irrigação, maquinário agrícola e avicultura, o CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste) aprovou a liberação de R$ 86,6 milhões, sendo R$ 36,5 milhões na linha do FCO Empresarial e R$ 50 milhões no FCO Rural, em Mato Grosso do Sul.



A formalização ocorreu ontem (12), durante a 12ª Reunião Ordinária do CEIF/FCO, que foi presidida pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta.



No acumulado do ano de 2023, os investimentos aprovados pelo conselho somam mais de R$ 2,4 bilhões. "Reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fomento a setores estratégicos para a diversificação econômica de Mato Grosso do Sul", disse Beretta.



A reunião do CEIF/FCO contou com a participação de representantes de diversas instituições, como SEILOG, SEBRAE-MS, FIEMS, e agentes financeiros, entre eles Banco do Brasil, BRDE e Sicredi. Durante a reunião, foram apresentados os novos conselheiros da SEILOG, Luiz Octávio da Silva Chiarello, e do SEBRAE-MS, Rodrigo Maia Marcelo Pirani.



Em 2025, Mato Grosso do Sul deve receber um aumento de 11,63% nos recursos do FCO. O valor previsto é de R$ 2,69 bilhões, R$ 280 milhões acima dos R$ 2,41 bilhões estabelecidos no orçamento inicial de 2024. Os dados foram apresentados durante a 22ª Reunião Ordinária do Condel (Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste), realizada no dia 4 de dezembro, em Brasília (DF).