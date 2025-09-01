Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 12:41

Reunião

Conselho do FCO aprova medidas para alavancar recursos em MS

Foi aprovado o remanejamento de recursos do FCO Empresarial, que se encontram disponíveis e não utilizados até a presente data, no valor de R$ 350 milhões

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 08:18

Reunião do Conselho do FCO / Semadesc, Assessoria

O Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) aprovou o remanejamento de Recursos do Programa FCO Empresarial para o Programa FCO Rural, durante a 4ª reunião extraordinária, realizada na Semadesc.

Na oportunidade foi aprovado o remanejamento de recursos do FCO Empresarial, que se encontram disponíveis e não utilizados até a presente data, no valor de R$ 350 milhões, para o FCO Rural, com a finalidade de atender a demanda de recursos destinados à investimentos rurais em Mato Grosso do Sul.

Participaram do encontro os conselheiros da SEMADESC/SEAD/SEILOG/AGRAER/IMASUL/ FECOMÉRCIO/FIEMS/SEBRAE-MS e os agentes financeiros do Banco do Brasil, BRDE, Credicoamo e Sicredi.

A quarta reunião extraordinária do exercício 2025 do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO), foi aberta pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável Rogério Thomitão Beretta.

Também foram aprovadas mudanças no limite de crédito do FCO Empresarial, nas seguintes condições: Capital de Giro Dissociado: Operações limitadas a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por tomador/CNPJ, considerando as “operações de crédito em ser”, com recursos do FCO e Capital de Giro Associado: serão aplicadas as condições da Programação FCO 2025.

Também foi elevado o limite para Financiamento de Máquinas Agrícolas e seus Implementos Associados ou Agregados, ou não, Caminhões e seus Agregados, e Aviões Agrícolas, enquadradas no Programa FCO Rural.

Foi deliberada a aprovação de elevação do limite de financiamentos no Programa FCO Rural de Máquinas Agrícolas e seus Implementos Associados ou Agregados, ou não, Caminhões e seus Agregados, e Aviões Agrícolas, para R$ 300 milhões.

Cartas-Consulta Empresariais e Rurais

Foram aprovadas também 23 cartas-consulta, sendo 8 cartas empresariais, no valor de R$ 44.105.005,10 e 18 cartas rurais, de R$ 51.859.035,09, totalizando R$ 95.964.040,19 de financiamentos aprovados pelo CEIF/FCO. As propostas aprovadas na 4ª. Reunião Extraordinária do CEIF/FCO contemplaram 17 municípios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social sul-mato-grossense.

No ano, o FCO já destinou quase R$ 1,9 bilhão para investimentos no Estado.

