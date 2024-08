Conselho do Fundersul aprova prestação de contas do trimestre de 2024

O Conselho de Administração do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) se reuniu na terça-feira, 13 de agosto, para aprovar a prestação de contas referente ao segundo trimestre de 2024. O período, que abrange os meses de abril a junho, registrou a aplicação de quase R$ 276 milhões em obras de infraestrutura, conforme os dados apresentados.

No acumulado do primeiro semestre de 2024, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 470 milhões dos R$ 1,7 bilhão previstos para o ano, seguindo o Plano de Aplicação de Recursos elaborado anualmente. Sob a administração da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), foram destinados aproximadamente R$ 128 milhões aos municípios, R$ 183 mil para pavimentação e implantação de rodovias, mais de R$ 33 mil para pavimentação asfáltica, restauração e drenagem urbana, além de R$ 122 milhões para restauração, conservação e manutenção de rodovias. Também foram aplicados R$ 17,9 mil na construção, reforma e manutenção de pontes.

Os investimentos no primeiro semestre foram distribuídos da seguinte forma: 54% em pavimentação e implantação de rodovias, 36% em restauração, conservação e manutenção de rodovias, e 5% em construção, reforma e manutenção de pontes. Outros 5% foram destinados a obras urbanas, despesas do exercício anterior, manutenção de equipamentos e equipes de trabalho, além de projetos, licenciamentos ambientais e apoio técnico para fiscalização e controle de qualidade.

A reunião contou com a presença do secretário Rodrigo Perez, de Governo e Gestão Estratégica; Mauro Azambuja Rondon, diretor-presidente da Agesul; Elisa S. Aquino Saravi, superintendente de Administração da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) e diretora de Administração da Agesul; além de representantes do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Sicadems (Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Estado) e Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul).