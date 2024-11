Conselho Estadual do FCO aprova R$ 122,21 milhões para novos investimentos em MS

Divulgação

O CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) aprovou terça-feira (12) 40 cartas consulta que, juntas, representam um montante de R$ 122.215.448,60, sendo R$ 32.937.124,21 do FCO Empresarial e R$ 89.278.324,39 do FCO Rural. Essas aprovações abrangem 27 municípios sul-mato-grossenses.

A aprovação ocorreu na 11ª Reunião Ordinária do CEIF/FCO, que contou com a participação de representantes da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Famasul, Sebrae, Fiems, Imasul, Agraer, Fecomércio, além dos agentes financeiros BRDE, Sicredi, Credicoamo e Banco do Brasil. O secretário adjunto da Semadesc, Walter Carneiro Júnior, presidiu a reunião.

No âmbito do FCO Empresarial foram autorizados recursos para os setores de Comércio e Serviços, no valor de R$ 19.596.298,24, contemplando 14 projetos para expansão e modernização de negócios locais; Turismo Regional; Ciência, Tecnologia e Inovação e três projetos industriais, que somam R$ 13.351.300,00.

Para o FCO Rural os recursos foram destinados para Aquisição de Bovinos; Irrigação (R$ 20,750 milhões; Aquisição de Máquinas; Energia Fotovoltaica; Reforma de Pastagens e Correção do Solo; Aves (R$ 5,975 milhões) e Suínos (R$ 23,344 milhões).

Os valores aprovados refletem um compromisso contínuo do CEIF/FCO com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, atingindo, ao longo de 2024, o total de R$ 2.183.747.197,32 em projetos empresariais e rurais. "Esses investimentos buscam não só fortalecer a economia local, mas também alinhar-se a práticas sustentáveis", comentou o secretário adjunto, Walter Carneiro Júnior.



*Comunicação Semadesc