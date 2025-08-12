Construção civil volta a registrar alta em Mato Grosso do Sul

O reajuste representa um acréscimo de 0,42% em relação a junho
Construção Civil em MS / Ilustrativa/IBGE
O custo da construção civil em Mato Grosso do Sul apresentou nova elevação em julho, conforme dados do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O valor médio do metro quadrado no Estado passou a custar R$ 1.764,10.
O reajuste representa um acréscimo de 0,42% em relação a junho, quando o valor estava em R$ 1.756,77. Na comparação com julho do ano passado, a alta acumulada é de 1,48%. Considerando os últimos 12 meses, a variação é de 1,70%, já com a desoneração da folha de pagamento.
Mão de obra e materiais
A elevação no custo também atinge a mão de obra, que chegou a R$ 713,78 por metro quadrado, frente aos R$ 710,58 registrados no mês anterior.
Já o valor médio dos materiais de construção subiu de R$ 1.046,19 para R$ 1.050,32 no mesmo período. Mesmo com os aumentos, os custos em Mato Grosso do Sul continuam abaixo da média nacional.
Em âmbito nacional, o custo médio da construção passou de R$ 1.842,65 para R$ 1.848,39 por metro quadrado entre junho e julho. Deste total, R$ 1.058,77 são referentes aos materiais e R$ 789,62 à mão de obra.
Apesar do reajuste, a variação nos materiais (0,23%) foi menor do que a registrada no mês anterior (0,41%) e também inferior à de julho de 2024 (0,30%).
No acumulado de janeiro a julho, os custos com materiais subiram 2,30%, enquanto a mão de obra teve aumento de 4,50%. Já no acumulado de 12 meses, as variações foram de 4,91% para os materiais e 5,76% para a mão de obra.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Economia
Cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas já foram ressarcidos
Polícia
PM foi acionada na última segunda-feira
Política
A jornada reúne 14 municípios sul-mato-grossenses
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS