12 de Agosto de 2025 • 19:12

Economia

Construção civil volta a registrar alta em Mato Grosso do Sul

O reajuste representa um acréscimo de 0,42% em relação a junho

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 17:09

Construção Civil em MS / Ilustrativa/IBGE

O custo da construção civil em Mato Grosso do Sul apresentou nova elevação em julho, conforme dados do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O valor médio do metro quadrado no Estado passou a custar R$ 1.764,10.

O reajuste representa um acréscimo de 0,42% em relação a junho, quando o valor estava em R$ 1.756,77. Na comparação com julho do ano passado, a alta acumulada é de 1,48%. Considerando os últimos 12 meses, a variação é de 1,70%, já com a desoneração da folha de pagamento.

Mão de obra e materiais

A elevação no custo também atinge a mão de obra, que chegou a R$ 713,78 por metro quadrado, frente aos R$ 710,58 registrados no mês anterior.

Já o valor médio dos materiais de construção subiu de R$ 1.046,19 para R$ 1.050,32 no mesmo período. Mesmo com os aumentos, os custos em Mato Grosso do Sul continuam abaixo da média nacional.

Em âmbito nacional, o custo médio da construção passou de R$ 1.842,65 para R$ 1.848,39 por metro quadrado entre junho e julho. Deste total, R$ 1.058,77 são referentes aos materiais e R$ 789,62 à mão de obra.

Apesar do reajuste, a variação nos materiais (0,23%) foi menor do que a registrada no mês anterior (0,41%) e também inferior à de julho de 2024 (0,30%).

No acumulado de janeiro a julho, os custos com materiais subiram 2,30%, enquanto a mão de obra teve aumento de 4,50%. Já no acumulado de 12 meses, as variações foram de 4,91% para os materiais e 5,76% para a mão de obra.

