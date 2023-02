Construções das estacas da ponte Bioceânica estão em 65% no lado do Paraguai

Obras em andamento / Divulgação

Principal ligação para concretizar o Corredor Bioceânico, a construção da ponte entre Carmelo Peralta (PY) e Porto Murtinho segue em ritmo acelerado.

Do lado paraguaio, a implantação das estacas está 65% concluída, de acordo com o MOPC (Ministério de Obras Públicas e Comunicações), do país vizinho.

De acordo com o engenheiro residente Pedro Martínez, a obra é composta basicamente por três partes: dois viadutos de acesso nas duas margens do rio Paraguai, mais a própria ponte estaiada, que terá 650 metros de extensão.

“Do lado paraguaio é onde se tem o maior avanço na parte das estacas (65%); depois há os cabeçotes que atingiram aproximadamente 50% de avanço, acrescentando que também está avançando na construção dos pilares da ponte, estimando sua conclusão em quatro meses”, afirmou.

Serão construídas 300 estacas. São cilindros de betão armado que servem de fundação à ponte a uma profundidade entre 33 e 43 metros que estão embutidos no maciço rochoso denominado xisto.

A nova ponte em Porto Murtinho será a terceira ligando o Brasil ao Paraguai. A primeira é a Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu (PR), enquanto a segunda é a Ponte da Integração, no mesmo município.