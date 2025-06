Consulta ao 2º lote da restituição do IR 2025 está disponível nesta segunda-feira

Joédson Alves

Deste valor, R$ 1,78 bilhão será destinado a contribuintes com prioridade legal, como idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, portadores de deficiência física, mental ou moléstia grave e professores cuja principal fonte de renda seja o magistério. Os demais contribuintes que não têm prioridade legal, mas utilizaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber a restituição via PIX, também estão incluídos neste lote.

A Receita Federal libera nesta segunda-feira, dia 24 de junho, a partir das 10h (horário de Brasília), a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Este lote contempla não apenas os contribuintes que entregaram a declaração no prazo, mas também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário será realizado no dia 30 de junho para 6.545.322 contribuintes, totalizando R$ 11 bilhões em pagamentos.

Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, entrar na área “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. Também é possível verificar pelo aplicativo da Receita disponível para celulares e tablets. Caso o pagamento não seja efetuado por erro nos dados bancários ou problemas na conta, o contribuinte poderá fazer o reagendamento do crédito por meio do site do Banco do Brasil ou pelos telefones da Central de Atendimento, com prazo de até um ano para regularizar a situação.

Se, mesmo após esse período, o valor não for resgatado, o cidadão deverá solicitar a restituição diretamente pelo Portal e-CAC, na aba “Meu Imposto de Renda”, selecionando a opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”. A Receita reforça que o pagamento só será realizado em conta bancária de titularidade do contribuinte.

