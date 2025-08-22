Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 10:36

IPRF

Consulta ao quarto lote do Imposto de Renda abre nesta sexta

Em Mato Grosso do Sul, o lote beneficiará 27.937 contribuintes, totalizando R$ 41.974.039,94 em restituições

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 07:44

Imposto de Renda / Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A consulta ao quarto lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda de Pessoas Físicas) 2025 será liberada nesta sexta-feira (22). Entretanto, o crédito bancário deve ser pago no dia 29 de agosto.

Em Mato Grosso do Sul, o lote beneficiará 27.937 contribuintes, totalizando R$ 41.974.039,94 em restituições. No Brasil, o lote inclui 1.884.035 restituições, com um valor total de R$ 2.917.617.001,41.

Para saber se você foi contemplado neste lote, acesse a página da Receita Federal em www.gov.br/receitafederal, clique em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Você também pode usar o aplicativo da Receita Federal para smartphones e tablets.

Caso identifique alguma pendência em sua declaração, você pode corrigi-la enviando uma declaração retificadora.

A Receita Federal reforça que a restituição só é creditada em conta bancária de titularidade do próprio contribuinte. Se o crédito não puder ser realizado por problemas nos dados bancários, é possível reagendar o pagamento pelo Banco do Brasil em até um ano. O reagendamento pode ser feito pelo Portal BB (www.bb.com.br/irpf) ou pela Central de Relacionamento, nos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades).

Se o valor não for resgatado em até um ano, a solicitação de restituição deve ser feita pelo Portal e-CAC da Receita Federal.

