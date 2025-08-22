Consulta ao quarto lote do Imposto de Renda abre nesta sexta

Imposto de Renda / Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Em Mato Grosso do Sul, o lote beneficiará 27.937 contribuintes, totalizando R$ 41.974.039,94 em restituições. No Brasil, o lote inclui 1.884.035 restituições, com um valor total de R$ 2.917.617.001,41.

A consulta ao quarto lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda de Pessoas Físicas) 2025 será liberada nesta sexta-feira (22). Entretanto, o crédito bancário deve ser pago no dia 29 de agosto.

Para saber se você foi contemplado neste lote, acesse a página da Receita Federal em www.gov.br/receitafederal, clique em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Você também pode usar o aplicativo da Receita Federal para smartphones e tablets.

Caso identifique alguma pendência em sua declaração, você pode corrigi-la enviando uma declaração retificadora.

A Receita Federal reforça que a restituição só é creditada em conta bancária de titularidade do próprio contribuinte. Se o crédito não puder ser realizado por problemas nos dados bancários, é possível reagendar o pagamento pelo Banco do Brasil em até um ano. O reagendamento pode ser feito pelo Portal BB (www.bb.com.br/irpf) ou pela Central de Relacionamento, nos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades).

Se o valor não for resgatado em até um ano, a solicitação de restituição deve ser feita pelo Portal e-CAC da Receita Federal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!