Contribuinte tem até dia 28 para aproveitar desconto do Refis municipal

A prefeitura de Aquidauana está oferecendo para o pagamento de impostos, através do Refis 2023 (Programa de Recuperação Fiscal).

O contribuinte pode quitar as pendências financeiras com o município de Aquidauana de forma à vista com desconto de 100%, nos juros e multas.

Caso deseje parcelar, os contribuintes também têm opções e com descontos. Quem pagar parcelado o Refis ganha desconto de 90% em até três vezes e 80% em até seis vezes.

Vale lembrar que, o prazo é até o dia 28 de dezembro para quem quer aderir ao Refis e usufruir dos descontos disponíveis.

“Com essa ação, a prefeitura oportuniza uma chance das empresas e pessoas físicas negociarem seus débitos com o município. É uma oportunidade muito positiva e excelente, pois os descontos e parcelamentos são atrativos”, explicou o secretário municipal de Finanças, Ernandes Peixoto de Miranda.



Serviço – Os interessados em aderir ao Refis devem procurar o Núcleo de Tributação (em frente à Polícia Civil), que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações: 3240-1400.