Contribuintes  têm até 5 de janeiro para garantir desconto de 15% no IPVA à vista

IPVA / Arquivo/ O Pantaneiro

Os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul têm uma janela de tempo crucial para gerar uma economia expressiva no orçamento. O desconto de 15% para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) à vista estará disponível apenas até o próximo dia 5 de janeiro de 2026. A data é, simultaneamente, o prazo máximo para quem deseja aproveitar o benefício e o vencimento da primeira parcela para quem optar pelo parcelamento.

O boleto do tributo começou a ser enviado pelos Correios no dia 2 de dezembro de 2025, aos proprietários dos cerca de 870 mil veículos do estado. O documento também está acessível de forma online, garantindo agilidade e praticidade ao contribuinte. O Governo de Mato Grosso do Sul manteve o incentivo de 15% para quitação antecipada, considerado o segundo maior desconto do País, onde a média praticada por outros estados varia entre 3% e 10%.

A política de desconto foi oficializada por decreto publicado em novembro, que também estabeleceu o calendário de pagamento para 2026. Para aqueles que não realizarem o pagamento integral com desconto até o dia 5, a opção será o parcelamento em cinco vezes, com vencimentos em 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 29 de maio. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 30,00 para motocicletas e R$ 55,00 para os demais veículos.

Além do atrativo desconto para pagamento antecipado, Mato Grosso do Sul mantém uma das políticas de isenções e reduções do IPVA mais abrangentes do país. A lista de benefícios inclui imunidade para veículos oficiais e de entidades religiosas, isenção para tratores, máquinas agrícolas, táxis, ambulâncias e veículos com mais de 15 anos, além de desconto de 60% para Pessoas com Deficiência (PCD).

Outro destaque é a isenção total para veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV), medida que visa estimular práticas de mobilidade mais sustentáveis. Recentemente, o governo também manteve, por decreto, a redução das alíquotas para veículos de carga, transporte coletivo e utilitários, garantindo competitividade ao setor produtivo.

Os contribuintes podem acessar o boleto e obter mais informações diretamente no portal da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), no endereço www.sefaz.ms.gov.br. A recomendação das autoridades fiscais é para que os proprietários não deixem para a última hora e garantam sua economia aproveitando o desconto válido apenas até a próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro.

