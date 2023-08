Convênio viabiliza ampliação de indústria e mais empregos para Dois Irmãos do Buriti

Empresa atua desde 2010 / Foto: Mairinco de Pauda

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, cumpriu agenda na manhã dessa sexta-feira (25) em Dois Irmãos do Buriti, região Oeste do Estado. Representando o governador Eduardo Riedel, o secretário participou da inauguração de um pavilhão que agora abriga uma indústria de confecção onde já trabalham 180 pessoas (a maioria mulheres) e que, com a ampliação das instalações e melhorias introduzidas, possibilita a geração de pelo menos mais 100 empregos, conforme afirmou a empresária Cristiane Paiva.

A construção do pavilhão de 400 metros quadrados para abrigar a indústria foi intermediada pela deputada estadual Mara Caseiro, atendendo a reivindicação encaminhada pelo vereador Edmilson da Silva. Um convênio possibilitou o repasse de R$ 550 mil do ProDesenvolve (Fundo Estadual Pró Desenvolvimento Econômico), gerido pela Semadesc, à Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti que executou a obra e depois cedeu em forma de comodato aos empresários.

A indústria Carolina Paiva Lingerie iniciou as atividades em 2010 e tem crescido junto com a cidade. Atualmente, toda a produção de lingeries e cuecas é vendida para um único distribuidor, que coloca os produtos nas principais redes de varejo do país e também já iniciou venda ao exterior. A empresária reuniu todos os funcionários e outros convidados para o ato de inauguração das novas instalações e suas palavras foram de gratidão “pelo apoio recebido tanto da Prefeitura, quanto do Governo do Estado, e sobretudo dos colaboradores que são o coração que fazem essa fábrica pulsar”.

O secretário Jaime Verruck também cumprimentou e elogiou a dedicação dos funcionários, porém destacou o empenho e a confiança dos empresários “que põem o dinheiro e assumem os riscos para que o negócio dê certo. Merecem nosso respeito, são batalhadores”, afirmou.

Ao elencar os vários investimentos do Governo do Estado no município, Verruck salientou o caráter municipalista da gestão Eduardo Riedel e o compromisso com o desenvolvimento equilibrado do Estado. “Isso aqui é resultado da boa política. A deputada Mara recebeu a demanda do vereador, procurou o governador, que destacou o secretário para buscar um meio de atender o pedido. E hoje estamos aqui, trazendo para vocês esse benefício, que é mais emprego, mais renda, apoio ao pequeno empresário e melhoria para toda cidade”, completou.