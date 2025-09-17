Acessibilidade

17 de Setembro de 2025

Copom mantém taxa básica de juros em 15% ao ano

Anúncio foi feito depois de dois dias de reunião

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 21:07

Tendência é que o crédito fique mais barato / Agência Brasil

O Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu manter a taxa básica de juros da economia (Selic) em 15%. O anúncio foi feito no início da noite desta quarta-feira (17), depois de uma reunião de dois dias entre o presidente do Banco Central (BC) e seus diretores.

Na reunião anterior, nos dias 29 e 30 de julho, o Copom decidiu interromper o ciclo de alta da taxa de juros, mantendo a Selic em 15% ao ano, sob a justificativa de que o ambiente externo está mais adverso, por conta das políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos (EUA).

As decisões são tomadas levando em conta a situação inflacionária, as contas públicas, a atividade econômica e o cenário externo – tudo tendo como base a avaliação do cenário macroeconômico e os principais riscos a ele associados.

As atas do Copom são publicadas no prazo de até quatro dias úteis. Esta foi a sexta reunião do ano do comitê. A taxa básica de juros da economia (Selic) vale para os próximos 45 dias, quando o Copom volta a se reunir.

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a Selic. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

Os bancos consideram outros fatores além da Selic na hora de definir os juros a serem cobrados dos consumidores, entre eles risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.

Assim, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia. Quando a taxa Selic é reduzida, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica.

*Com informações da Agência Brasil

Serviços

Ribeirinho viaja de barco por 3h para garantir aposentadoria em Corumbá

Aos 60 anos, José Amorim navegou pelo Rio Paraguai para garantir direito como pescador artesanal

Segurança

Curso de prevenção de incêndios é realizado na comunidade rural de Miranda

Capacitação foi promovida pelo Sindicato Rural e Senar, com apoio da Prefeitura de Miranda

