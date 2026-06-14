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Crazy Week promete descontos de até 50% no Shopping China

O evento acontece entre os dias 25 e 28 de junho e deve atrair milhares de consumidores em busca de ofertas especiais e produtos de grandes marcas.

Redação

Publicado em 14/06/2026 às 08:23

Atualizado em 14/06/2026 às 09:15

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O Shopping China, em Pedro Juan Caballero, está nos preparativos finais para a realização da Crazy Week 2026, uma das maiores campanhas promocionais da região de fronteira. O evento acontece entre os dias 25 e 28 de junho e deve atrair milhares de consumidores em busca de ofertas especiais e produtos de grandes marcas.

Durante os quatro dias de campanha, os visitantes terão acesso a descontos de até 50% em itens selecionados de diversos segmentos. A expectativa é de um aumento significativo no fluxo de turistas e compradores vindos de diferentes cidades do Paraguai e do Brasil, fortalecendo o comércio local e o turismo de compras na fronteira.

Conhecido por receber consumidores de várias regiões do país, o Shopping China aposta na Crazy Week como uma oportunidade para oferecer condições diferenciadas, reunindo promoções exclusivas e uma ampla variedade de produtos.

Além dos descontos, a ação comercial busca impulsionar a economia regional, movimentando hotéis, restaurantes, postos de combustíveis e outros setores diretamente ligados ao turismo de compras.

A organização destaca que a campanha já se consolidou como uma das principais datas do calendário comercial da fronteira, atraindo visitantes que aproveitam o período para adquirir produtos com preços especiais e conhecer as atrações da região.

Os interessados em acompanhar as promoções e novidades da Crazy Week podem obter informações pelos canais oficiais do Shopping China, incluindo redes sociais e atendimento via WhatsApp.

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