Crédito consignado é suspenso pela Caixa aos beneficiários do Bolsa Família

Auxílio Brasil voltou a se chamar Bolsa Família / Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal informou nesta sexta-feira (13) que suspendeu a oferta de crédito consignado para beneficiários do Bolsa Família, a linha que era creditada ao antigo ‘Consignado Auxílio’.

Em nota, a Caixa ressaltou o processo passará por revisão completa de parâmetros e critérios de contratação do serviço. Vale lembrar que o programa Auxílio Brasil voltou a se chamar Bolsa Família, na atual gestão do presidente Lula (PT).

A suspensão para novas contratações de consignação está em validade desde quinta-feira (12). Os consignados já feitos não devem passar por mudanças e as parcelas do financiamento serão debitadas de maneira regular e de acordo com cada contrato.

O consignado do Auxílio Brasil, que também atende quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), foi criado pela Caixa no dia 10 de outubro. A modalidade de crédito oferecia empréstimos aos beneficiários do Auxílio Brasil que podiam chegar a R$ 2,5 mil, pagos em parcelas de até R$ 160 descontadas do benefício por até 24 meses.

O crédito consignado é aquele concedido por instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou benefício.