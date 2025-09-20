Acessibilidade

20 de Setembro de 2025

Economia

Crédito rural em julho cai 8%, mas total contratual mostra alta de 15%

Plano Safra 2025/2026 mantém R$ 516 bilhões em recursos para produtores

Redação

Publicado em 20/09/2025 às 10:58

Foram concedidos R$ 81,11 bilhões em crédito rural / Canal Rural

O desempenho do crédito rural em julho de 2025, excluindo o Pronaf, registrou queda de 8% em relação ao mesmo período da safra anterior, com R$ 39,5 bilhões contratados, ante R$ 42,8 bilhões em 2024. Ao considerar também os valores contratados, mas ainda não liberados, o total chega a R$ 49,58 bilhões, uma alta de 15,76%.

O Plano Safra 2025/2026 prevê R$ 516 bilhões em recursos, sendo R$ 174,6 bilhões (34%) controlados, com taxas de juros fixas, destinados a custeio e investimento de médios e grandes produtores. O restante é composto por recursos livres, divididos entre direcionados, com obrigação normativa de aplicação, e sem direcionamento, com encargos mais próximos do mercado tradicional.

Entre os recursos livres, R$ 300 bilhões são direcionados, aplicáveis em custeio, investimento, comercialização, industrialização ou na aquisição de Cédulas de Produto Rural (CPR). Já os sem direcionamento somam R$ 27 bilhões. A previsão de financiamentos via CPR para o ciclo atual é de R$ 188,53 bilhões, com R$ 179,43 bilhões para cumprimento das exigibilidades das LCAs.

No acumulado provisório de julho e agosto, foram concedidos R$ 81,11 bilhões em crédito rural, distribuídos entre custeio, investimento, comercialização, industrialização e CPR. Considerando valores ainda não liberados, o total chega a R$ 99,08 bilhões, praticamente igual aos R$ 100,81 bilhões do mesmo período da safra passada, com redução de apenas 1,75%.

O crédito rural é influenciado por fatores conjunturais, como preços de produtos e insumos e condições climáticas. Atualmente, 25 instituições financeiras operam recursos equalizáveis, incluindo o BNDES, garantindo maior acesso a programas como Moderfrota, Proirriga, Renovagro, Inovagro e PCA, mesmo quando há restrições em algum banco específico.

