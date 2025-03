Custo da cesta bÃ¡sica sobe em Campo Grande e outras capitais

Valter Campanato

Em fevereiro, o custo médio da cesta básica aumentou em 14 das 17 capitais brasileiras analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Em Campo Grande, o custo da cesta básica foi de R$ 773,95, colocando a cidade entre as com os valores mais elevados, ocupando a quarta posição no ranking nacional, atrás de São Paulo (R$ 860,53), Rio de Janeiro (R$ 814,90) e Florianópolis (R$ 807,71).

O aumento no custo da cesta foi impulsionado principalmente por itens como café, tomate e carne bovina de primeira. O café teve alta em todas as capitais pesquisadas, com variações de preço entre 6,66% em São Paulo e 23,81% em Florianópolis. As maiores elevações no custo da cesta, de janeiro para fevereiro, ocorreram em Recife (4,44%), João Pessoa (2,55%), Natal (2,28%) e Brasília (2,15%).

Embora Campo Grande tenha registrado um aumento no custo da cesta básica, o valor da cesta na cidade ainda está abaixo de outras capitais mais caras, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas ainda assim representa um peso significativo no orçamento das famílias locais.

No cálculo do Dieese, o salário-mínimo necessário para cobrir as despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, com base na cesta mais cara do país, foi estimado em R$ 7.229,32, ou 4,76 vezes o salário-mínimo atual de R$ 1.518,00.