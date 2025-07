Decisão em favor de aposentada de Aquidauana é mantida pelo TJ

Aposentada conseguiu seus direitos graças a decisão da Justiça da Comarca de Aquidauana/MS / (Foto O Pantaneiro)

Ela é uma senhora com mais de 60 anos e percebeu descontos mensais no valor de R$ 32,47, totalizando R$ 400,00 em um ano. Os advogados provaram que não houve autorização por parte da aposentada para que os descontos fossem efetuados.

Uma aposentada considerada de baixa renda, moradora do município de Aquidauana, ingressou com ação na Justiça pedindo devolução dos valores referentes a descontos não autorizados por ela, feitos na sua aposentadoria, pela Associação chamada APDAP PREV (Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas).

A justiça de Aquidauana ouviu a APDAP, que alegou possuir a autorização, mas não apresentou nos autos do processo. Foi o suficiente para o juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Aquidauana, sentenciar a favor da aposentada e condenar a entidade a devolver os valores descontados com juros e correção monetário, e, ainda, pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil.

A entidade recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado e a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve integralmente a sentença. Casos como o da aposentada de Aquidauana, em MS, não são isolados.

Estima-se que milhões de aposentados e pensionistas tenham sido vítimas de descontos indevidos, frequentemente vinculados a entidades de “representação” que operam por meio de convênios nebulosos com o INSS.

Em 2023, uma auditoria do TCU apontou indícios de irregularidades em contratos de filiação automática por parte de entidades ligadas aos aposentados, e a Defensoria Pública da União ajuizou ações civis públicas em diversos estados.

Diante da avalanche de processos individuais que inundam os fóruns do país, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a decidir se essas ações devem ser suspensas até que se estabeleça uma solução uniforme o que poderia incluir responsabilização do INSS por falhas no sistema de consignação, medidas de reparação coletiva e regras claras para o ressarcimento das vítimas.

*Com informações do campograndenews