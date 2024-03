Declaração do IR começa em 15 de março

Receita Federal / Marcello Casal

A Receita Federal vai anunciar, na próxima quarta-feira (6), as novas regras do Imposto de Renda 2024. Portanto, neste ano, o prazo para declaração ao Leão terá início no dia 15 de março e deve se estender até 31 de maio.

No entanto, a tabela progressiva do imposto já foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) em fevereiro deste ano, informa a Agência Brasil.

Quem recebe de R$ 2.259,21 a R$ 2.826,65 terá alíquota de 7,5%. O valor dobra conforme o aumento no rendimento. Por exemplo, salários de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 terão dedução de 15%.

Oficialmente, o valor máximo livre da isenção está estabelecido em R$ 2.259,20. Mas, para assegurar que pessoas que ganham até R$ 2.826 não paguem imposto, será aplicado um desconto simples de R$ 169,44 na renda que seria tributada.