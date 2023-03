Declaração pré-preenchida do Imposto de Renda será liberada amanhã

Declaração pré-preenchida disponível no site do Governo Federal / Divulgação

Começa na próxima quarta-feira (15) o prazo para declaração do Imposto de Renda para pessoa física. A declaração pré-preenchida também será liberada amanhã.

Para o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, “como a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes pela declaração pré-preechida chegarão à Receita Federal no final de fevereiro, há a necessidade de um prazo para consolidação dos dados. A pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte”.

Preocupada em reduzir os riscos de enganos e diminuir o número de declarações retidas em malha fina, a Receita Federal até mudou o prazo para a entrega da declaração para que todos os contribuintes tivessem acesso ao recurso.

Conforme a Receita Federal, a estimativa é receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações dentro do prazo estipulado. O uso da declaração pré-preenchida deve alcançar 25% dos contribuintes.

Como fazer a declaração pré-preenchida?

Para poder fazer a declaração pré-preenchida, o contribuinte deve ter uma conta Gov.br de nível prata ou ouro.

O sistema mostra automaticamente as informações que antes precisavam ser digitadas uma a uma pelo declarante, como os dados de rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que são alimentadas diretamente no programa do Imposto de Renda 2023 (PGD IRPF 2023).

O contribuinte fica responsável por verificar todos os dados pré-preenchidos na declaração e deve realizar as alterações, inclusões e exclusões das informações, se for o caso, até 31 de maio.