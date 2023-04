Desemprego cresce no primeiro trimestre de 2023

Brasil tem 9,4 milhões de pessoas sem emprego revela pesquisa. / O Pantaneiro

Dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada nesta sexta-feira, 28, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que a taxa de desemprego encerrou o primeiro trimestre de 2023 em 8,8%. O número representa um aumento de 0,9 ponto percentual do desemprego em relação ao trimestre de outubro a dezembro de 2022, quando a taxa era de 7,9%. Segundo analistas do setor, esse é o menor resultado para o período desde 2015 (8%). O número de desocupados cresceu 10%, o que representa 860 mil pessoas tornando-se desempregadas, elevando o número total para 9,4 milhões de pessoas sem emprego.

Mercado de trabalho está recuperando seus padrões de sazonalidade, após dois anos de movimentos atípicos

Em entrevista à imprensa, a coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE, Adriana Beringuy o resultado da pesquisa pode mostrar a recuperação dos padrões de sazonalidade, “Esse movimento de retração da ocupação e expansão da procura por trabalho é observado em todos os primeiros trimestres da pesquisa, com exceção do ano de 2022, que foi marcado pela recuperação pós-pandemia. Esse resultado pode indicar que o mercado de trabalho está recuperando seus padrões de sazonalidade, após dois anos de movimentos atípicos. A queda na ocupação reflete principalmente a redução dos trabalhadores sem carteira, seja no setor público ou no setor privado," conclui a coordenadora.



Outros dados do PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), expressam os seguintes números



População desocupada: 9,4 milhões de pessoas

População ocupada: 97,8 milhões

Empregados com carteira assinada: 36,7 milhões

Empregados sem carteira assinada: 12,8 milhões

Trabalhadores por conta própria: 25,2 milhões

Trabalhadores domésticos: 5,7 milhões