Desenrola Fies: 844 mil estudantes ainda podem renegociar dívidas

Portal do Fies / Reprodução Fies

Mais de 844 mil estudantes ainda podem participar do Desenrola Fies — programa de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) — , com descontos de até 99%. O dado é do último balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), entidade vinculada à Pasta. O prazo para adesão ao programa foi prorrogado pelo MEC para o dia 31 de dezembro deste ano, mediante a Resolução nº 60/2024 , publicada em 30 de agosto.

Os estados com maior número de contratos pendentes são São Paulo (221.854), Minas Gerais (80.040) e Bahia (65.744). O levantamento do FNDE ainda mostra que , até o momento , 351.696 contratos foram renegociados, resultando em uma redução de quase 20% da dívida do Fundo — no total, foram restituídos aos cofres públicos R$ 677 milhões. Os pagamentos são feitos à vista ou em parcelas pelos estudantes que renegociaram suas dívidas.

O Desenrola Fies abrange contratos em todos os estados brasileiros. A medida demonstra um compromisso contínuo em promover a equidade no acesso ao ensino superior, além de proporcionar alívio financeiro e meios de sanar a dívida de estudantes.

Estão aptos a solicitar renegociação pel o Desenrola Fies aquel es com dívidas em contratos firmados até 2017 e inadimplentes até 30 de junho de 2023. A partir daí, os descontos e as condições podem variar de acordo com o perfil do devedor. Estudantes com dívidas em atraso há mais de 360 dias e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ) ou beneficiários do auxílio emergencial podem obter descontos de até 99%.

Canais de atendimento

O MEC e o FNDE disponibilizam o Fale Conosco e o telefone 0800 616161 como meios de sanar dúvidas e obter mais informações sobre o Desenrola Fies.

Confira também os canais de atendimento oficiais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil (BB):

Caixa Econômica Federal

Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104.

Ligações podem ser feitas pelo número 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do País).



Banco do Brasil (BB)

Utilize o aplicativo do BB no seu celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001.

Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.



*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações do FNDE