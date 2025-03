Detran-MS realiza leilÃ£o com lances atÃ© segunda-feira

Detran-MS / Reprodução/Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) promove até segunda-feira, 24, às 15h, um novo leilão de veículos em Campo Grande.

A venda inclui 87 lotes de motocicletas, com destaque para uma Honda CG Fan 2019, no lote 52, com lance inicial de R$ 2.273. Entre os carros, o destaque é um Fiat Punto Attractive 2011/2012, no lote 02, com lance inicial de R$ 7.665.

O leilão está dividido em três modalidades:

Leilão de Circulação, com 100 lotes de veículos aptos a rodar;

Leilão de Sucata Aproveitável, com 37 lotes (27 carros e 60 motos);

Leilão de Inservíveis, que inclui um lote único de material ferroso de 23,49 kg.

Os interessados podem conferir os lotes, valores e fotos no site www.barretoleiloes.com.br.