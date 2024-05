Devolução de R$ 300 mil de duodécimo será investida em asilo de Aquidauana

Sessão na Câmara de Aquidauana / Divulgação

Durante uma sessão da Câmara de Aquidauana, o presidente Nilson Pontim (PSDB) anunciou a devolução de cerca de R$ 300 mil para a Prefeitura Municipal. O ato aconteceu durante uma reunião das Comissões Permanentes da Casa de Leis na última segunda-feira, 13.

Esse valor será destinado pelo Poder Executivo para investimentos em obras que em breve serão entregues à população de Aquidauana. "Neste ano, com o apoio dos outros vereadores, conseguimos devolver antecipadamente R$ 710 mil ao Poder Executivo", explicou o presidente do legislativo, vereador Nilson Pontim.

Pontim explicou que, após diálogo com o prefeito Odilon Ribeiro, os vereadores entenderam a importância de devolver os recursos antecipadamente para que a prefeitura possa concluir obras importantes. Entre elas está a reforma do Asilo São Francisco e a compra de equipamentos para melhorar a qualidade de vida dos idosos acolhidos pela entidade.

Outra ação importante será a contribuição financeira ao Hospital do Amor de Barretos, um hospital renomado que oferece tratamento humanizado e de qualidade a muitos aquidauanenses. "Algumas secretarias do município também terão suas demandas atendidas", acrescentou Pontim.

O presidente Nilson Pontim destacou que a devolução foi possível com o apoio dos membros da Mesa Diretora e dos demais vereadores, incluindo o vice-presidente Reinaldo Kastanha, o 1º Secretário Humberto Torres, o 2º Secretário Chico Tavares e outros membros do Legislativo.

Em sua manifestação, Pontim, destacou o fato de que a devolução foi consolidada com apoio dos demais membros da Mesa Diretora, vice-presidente Reinaldo Kastanha, 1º Secretário Humberto Torres, 2º Secretário Chico Tavares e dos demais vereadores, Anderson Meireles, professor Clériton, Everton Romero, Marquinhos Taxista, Sargento Cruz, Sebastiãozinho do Tabôco, Tião Melo, Valter Neves e Wezer Lucarelli, líder do prefeito na Câmara Municipal de Aquidauana.