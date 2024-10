Dia das Crianças: bicicleta tem variação de até 122% em Campo Grande

Bicicletas pesquisadas durante o período / Divulgação

Bicicletas apresentam menor e maior variação de preços no Dia das Crianças, conforme pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul, em lojas de Campo Grande. As diferenças oscilam de 33,34% a 122,04%, entre marcas infantis de aro 16.

Equipes da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) estiveram em seis estabelecimentos comerciais, entre os dias 7 e 9 de outubro, cotando os valores praticados em sete produtos, tais como: boneca, bicicleta, patinete e aparelhos de videogame.

A bicicleta Nathor de aro 16 apresentou a menor variação de preços, 33,34%, sendo comercializada de R$ 599,90 a R$ 799,90. O mesmo modelo da marca Bandeirantes teve a maior diferença, 122,04%, podendo ser encontrada de R$ 599 a R$ 1.329,99.

Bonecas Barbie, sem acessórios, apresentaram oscilação de 37,59%, com valores entre R$ 39,90 e R$ 54,90, já o Playstation 5 teve variação de 37,50%, com preços de R$ 3.999,99 a R$ 5.499,90.

Cuidados na compra

O Procon Mato Grosso do Sul recomenda que haja consumo consciente no Dia das Crianças, considerando que os presentes sejam adequados a idade dos presenteados e que disponham de selo do Inmetro, que atesta a segurança do produto.

Informe-se ainda no ponto de venda sobre a política de troca, uma vez que o CDC (Código de Defesa do Consumidor) a prevê como obrigatória nos casos de vício de qualidade ou defeito.

Bens duráveis tem prazo de 90 dias para que seja formalizada eventual reclamação. E, caso isso seja necessário, o Procon Mato Grosso do Sul dispõe de suporte on-line em seu site e nos pontos de atendimento presencial localizados na Rua Padre João Crippa, nº 3115, e nas unidades Fácil Aero Rancho e Bosque dos Ipês.

*Com informações do Procon-MS.