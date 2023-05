Dia dos Namorados promete movimentação 56% maior no comércio

Divulgação

A pesquisa de intenção de compras do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) e Sebrae/MS aponta que neste ano o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, deve movimentar R$ 371,21 milhões, montante 56% maior que em 2022.

De um gasto médio de R$ 431,65, são referentes aos presentes R$ 234,17 e R$ 197,48 referem-se às comemorações.

“Há um aumento significativo no percentual de pessoas que irão comemorar e presentear no Dia dos Namorados. Quando falamos em gasto médio, o destaque principal fica para os presentes, por isso, é preciso estar atento aos fatores que vão definir as compras para traçar uma boa estratégia de vendas”, orienta a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Desta vez a qualidade foi apontada como fator preponderante, por 38,37% dos entrevistados, seguida da escolha do parceiro (34,76%) e as vitrines (17,7%). As propagandas (3,85%) seguem praticamente empatadas com as dicas de familiares (3,77%). Quanto ao presente escolhido, se sobressaem as roupas (29,31%), perfumes (25,54%) e calçados (14,99%).

Outro ponto de atenção para o comerciante é que 68,26% vão pagar à vista, por isso esperam desconto; 30,65% pretendem parcelar as compras e para 8,54% o atrativo principal para concretizar a compra será um bom atendimento.

“Considerando essa expectativa positiva para o período, o empresário deve aproveitar para aumentar seu faturamento e lucro. Assim, algumas dicas para os empresários são: trabalhar a identidade visual do estabelecimento ou das suas redes sociais conforme a temática da data, porque isso costuma despertar o interesse das pessoas; outra coisa é oferecer produtos de boa qualidade, porque isso é um fator importante para todo mundo; quando possível conceder descontos para o seu cliente, afinal há uma grande espera por isso”, afirma o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel.

Sobre as comemorações, 48% pretendem fazer uma refeição fora de casa, em um restaurante, bar ou lanchonete e 26% farão a refeição em casa. A pesquisa ouviu 1981 pessoas entre os dias 21 e 27 de abril nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas. No total, 60,27% disseram que vão presentear na data e 55,07% que irão comemorar.

Entre os que não vão presentear na data, a maioria, 59,72%, informam que o motivo é não estarem namorando, outros 15,88% não comemoram a data e 8% informam estar sem dinheiro.