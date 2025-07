Diesel sobe e gasolina cai em Campo Grande

Divulgação

A gasolina comum teve uma leve redução de 0,17% no pagamento em dinheiro ou débito, passando de R$ 5,82 para R$ 5,81 por litro. No pagamento com cartão de crédito, o valor também caiu R$ 0,01, indo de R$ 5,98 para R$ 5,97. O etanol comum seguiu a mesma tendência de queda: o litro baixou de R$ 3,84 para R$ 3,83 no pagamento à vista, redução de 0,26%. Já no crédito, o preço caiu de R$ 4,01 para R$ 3,97, representando queda de 1%.

Uma pesquisa comparativa realizada pelo Procon de Mato Grosso do Sul apontou pequenas oscilações nos preços dos combustíveis em Campo Grande entre os meses de junho e julho. O levantamento foi feito em 23 postos da Capital, distribuídos em diferentes regiões.

Por outro lado, os tipos de diesel apresentaram alta nos preços. O diesel S500 comum subiu de R$ 5,85 para R$ 5,91 no pagamento em dinheiro ou débito, aumento de 1,03%. No cartão de crédito, o valor passou de R$ 5,94 para R$ 6,00, alta de 1,01%. Já o diesel S10 aditivado teve acréscimo de 0,84%, saindo de R$ 5,97 para R$ 6,02 nas compras à vista. O Gás Natural Veicular (GNV) também ficou mais caro, passando de R$ 4,60 para R$ 4,63 por metro cúbico, alta de 0,65%, mantendo o mesmo valor em todas as formas de pagamento.

A pesquisa identificou ainda que a região do Imbirussu apresentou os preços médios mais elevados em julho. Diante dessas variações, o Procon-MS reforça a importância de o consumidor manter o hábito de pesquisa e, sempre que possível, optar pelo pagamento à vista como forma de economia.

Os dados completos, com a lista de postos e preços por região, estão disponíveis no site oficial do Procon-MS, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD): www.procon.ms.gov.br.

