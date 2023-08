Distrito de Camisão pode ganhar novo loteamento imobiliário

Reunião no gabinete / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana recebeu nesta segunda-feira (28) empresários interessados na implantação de um novo loteamento imobiliário no distrito de Camisão.

Recebidos pelo prefeito Odilon Ribeiro, os representantes da FTX Negócios Imobiliários visam a construção do empreendimento próximo ao Terroir Pantanal.

Também participaram do encontro o presidente da Câmara Municipal, Nilson Pontim, secretários municipais Ronaldo Ângelo de Almeida (Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas) e Ernandes Peixoto de Miranda (Finanças), corretores da FTX e proprietários da área Carlos Miranda Rodrigues e Bruno Martins Miranda.

“Todo investimento é bem-vindo em nosso município. A região de Camisão é turística, todo empreendimento que seja feito lá, de maneira sustentável e respeitando as peculiaridades do local, nós somos parceiros e apoiamos”, pontuou o prefeito Odilon.

De acordo com Fernando Moya, a ideia é fazer um loteamento, respeitando as peculiaridades do local, trazendo o desenvolvimento sustentável para Aquidauana e região e valorizando as belezas naturais do distrito de Camisão.

*Com assessoria de imprensa.