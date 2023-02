Dois sortudos dividem R$ 100 mil do Programa Nota MS Premiada

Basta inserir o CPF nas compras para participar / Foto: Divulgação

Dois sortudos levaram o prêmio principal do Nota MS Premiada ao acertarem as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena no último sábado (25). Cada um receberá R$ 50 mil. Os ganhadores são de Corumbá e Dourados. Outras 293 pessoas foram contempladas por acertarem cinco dezenas.

Os números sorteados foram: 16, 22, 29, 35, 35, 38 e 49. Os ganhadores deste mês incluíram o CPF em notas fiscais de compras ao longo de janeiro de 2023. Aqueles que acertaram cinco dezenas vão repartir um prêmio de R$ 200 mil. Cada um receberá o valor de R$682,59.

Para saber se foi sorteado, basta acessar o site do Nota MS Premiada e digitar o CPF. Para receber o prêmio, os ganhadores devem realizar um cadastro também pelo portal: www.notamspremiada.ms.gov.br. Nele deve constar os dados bancários e informações pessoais corretas.

Todo o procedimento deve ser realizado dentro de um prazo de 90 dias após o 15° dia do sorteio. Caso não seja feito, o ganhador perde o direito de receber os valores. Por isso, o recomendado é que o consumidor realize o cadastro o mais rápido possível, assim que tiver conhecimento do resultado.

Para mais informações acesse o site Nota MS Premiada ou ligue e envie mensagens para o telefone (67) 3389-7801.