Showtec está no compasso do crescimento do agronegócio

Sendo um mercado que vem crescendo de maneira acelerada, o agronegócio tem se movido quase que na velocidade da evolução da tecnologia, que hoje é seu grande aliado, para facilitar, favorecer e acelerar todo o processo de produção, desde preparo da terra, semeadura, combate às pragas, colheita e comercialização com qualidade incomparável, são metas oferecidas nesta feria que não é apenas de Maracaju do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil.

Como o Showtec é um evento economicamente grande para o agronegócio ele é também matematicamente vultuoso nas suas proporções, se resumindo, ou, se dimensionando, de maneira volumosa. São 120.000,00 m² de área de exposição; 25 mil visitantes; 150 expositores e mais de 400 milhões em negócios.

Como a feira já virou uma marca, a cada edição novas possibilidades e conceitos são apresentados tanto como estrutura do evento, quanto principalmente, de possibilidades para quem deseja modernizar no seu negócio. Neste ano, o Showtec, terá pela primeira vez, duas trincheiras, e para completar a novidade, os pesquisadores posicionados nas trincheiras, terão comunicação direta com o palco principal, proporcionando maior dinamismo ao repassar informações ao público.

Segundo estudos da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), a população mundial deve atingir 9,8 bilhões de pessoas em 2050 e para atender essa demanda, a produção agrícola precisa aumentar cerca de 70%. Segundo a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP), 67% das propriedades rurais já utilizam alguma inovação para trazer maior produtividade e a adoção de práticas focadas em tecnologia e gestão. Estratégias sempre valorizadas e expostas na programação do evento.

