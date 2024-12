Endividamento das famílias registra leve recuo em novembro

Ilustrativa

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), desenvolvida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), aponta que no mês de novembro, em Campo Grande, o índice de famílias endividadas com cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros teve um leve recuo e fechou em 65,2% frente a 65,3% em outubro.

Segundo a pesquisa, 30,5% dos entrevistados têm contas em atraso e 12,3% não terão condições de pagar as dívidas atrasadas. Quanto aos principais meios de endividamento estão o cartão de crédito, que responde por 75,2%, seguido dos carnês (20,7%) e financiamento de casa (09%).

“É importante lembrarmos que o endividamento por si não é algo ruim, desde que esteja programado no orçamento e não implique em inadimplência. A compra a prazo é uma modalidade importante e aquece a economia. E chegamos em um momento importante, com as vendas de fim de ano e a injeção do 13º salário, o que ajuda a equilibrar estas contas”, explica a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira