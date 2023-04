Escolagov promove live para esclarecer dúvidas sobre Censo Previdenciário

Live acontece no canal da fundação / (Foto: Divulgação)

Termina no próximo ábado, 28,o prazo para a realização do Censo Previdenciário, destinado aos servidores públicos estaduais. Dos 72.835 mil funcionários, cerca de 77% enviaram os dados à Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) por meio do site de realização do Censo, que pela primeira vez ocorre no formato híbrido, ou seja, on-line e presencial para públicos específicos, como aposentados ou pessoas que necessitem de orientação.

Para ampliar o acesso às informações sobre a realização do envio de dados, a Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), com apoio da Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul) promove no próximo dia 28 de abril, às 15 horas, a live "Censo Previdenciário - Saiba mais!", com o diretor de Gestão da Informação da Ageprev, João Ricardo Dias de Oliveira.

“Essa live é muito importante, pois, o servidor que ainda tem alguma dúvida, poderá contar com orientação e esclarecer como enviar seus dados para a atualização cadastral. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e com execução da Ageprev realizou uma série de ações para ampliar o acesso do público-alvo às informações e essa iniciativa da Escolagov reforça as ações voltadas ao suporte dos servidores, aposentados e pensionistas”, avalia o diretor.

A live será transmitida pelo Youtube da Escolagov e é importante que aqueles servidores que tenham alguma dificuldade com o acesso à tecnologia e necessitem de suporte para a realização do Censo, peçam a algum familiar ou amigo para assistir e assim, poder oferecer o apoio necessário.

“Como algumas pessoas não têm familiaridade com a tecnologia e dependem de auxílio de familiares ou outras pessoas, a live também será de grande utilidade, pois, de maneira remota, assistindo às orientações é possível fornecer toda ajuda necessária e com isso, ampliar o número de servidores em dia com suas obrigações”, finaliza Oliveira.

Romper barreiras e promover o acesso à informação promovendo debates e orientações sobre pautas pertinentes é uma das premissas de atuação da Escolagov, que realiza periodicamente lives de amplo acesso ao público.

“Temos o foco de ampliar o acesso à informação, em especial por meio de pautas de interesse do servidor, mas que tenham abrangência e relevância para toda a sociedade. Ao promover orientação sobre o Censo Previdenciário, reforçamos a importância da atualização de dados, com a oportunidade de esclarecimento aos mais variados públicos, seja o servidor ou aquelas pessoas que estão colaborando na realização do processo, como um familiar, por exemplo. Seguiremos com nossa rotina de lives com temas variados, abrangendo as mais diversas áreas sociais”, avalia o diretor-presidente da Escolagov, Ângelo Motti.

A atualização cadastral por meio do site www.censo.ms.gov.br assegura celeridade e segurança na transmissão dos dados. A Ageprev fornece ainda auxílio por meio do telefone (67) 4042-1007 ou WhatsApp (67) 99630-7481.

Quem deve realizar o Censo – a atualização cadastral é obrigatória para os seguintes públicos: segurados, dependentes, aposentados e pensionistas dos órgãos, das autarquias e das fundações do Poder Executivo, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública vinculados ao RPPS/MS; militares estaduais, ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS e servidores ativos que estejam: cedidos, em autorização de exercício, em designação de exercício, a qualquer título, independentemente do destino, licenciados, afastados ou que, por qualquer motivo, estejam ausentes de suas atividades.