Evento do Sicredi conecta produtores e investidores no coração do Pantanal

O Terroir Pantanal, no Distrito de Camisão, em Aquidauana, foi palco de uma noite especial de networking e aprendizado durante o Invest+Agro, evento que reuniu produtores rurais, investidores e representantes do setor financeiro em um ambiente de inovação e troca de experiências.

Promovido pelo Sicredi União, o encontro teve como objetivo aproximar o campo das oportunidades de investimento e das novas tendências econômicas que movimentam o agronegócio brasileiro e internacional, tendo como foco o Plano Safra.

A programação contou com a palestra do economista Sandro Yamada, que abordou temas fundamentais como oportunidades de negócios nacionais e internacionais, sustentabilidade e investimentos estratégicos para o fortalecimento do setor produtivo. Em sua fala, Yamada destacou a importância da informação e da gestão eficiente para enfrentar os desafios do mercado global e aproveitar as novas perspectivas de crescimento.

Além da palestra, o Invest+Agro proporcionou momentos de integração e troca de experiências entre os participantes, reforçando o compromisso do Sicredi União em oferecer soluções financeiras personalizadas, apoio técnico e iniciativas que impulsionam o desenvolvimento regional.

Estiveram presentes associados e produtores dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti, que puderam conhecer novas possibilidades de investimento e ampliar sua rede de contatos.

O evento reforçou o papel do Sicredi União como parceiro estratégico do agronegócio, contribuindo para um futuro mais próspero e sustentável no Pantanal Sul-Mato-Grossense.

“O campo é a força que move nossa economia, e o Sicredi está junto do produtor em cada etapa dessa jornada, com soluções que fazem a diferença no presente e constroem o futuro do agronegócio”, destacou o presidente da cooperativa, Celso Ramos Regis.

Uma noite de conhecimento, conexões e oportunidades que reafirmou a vocação da região para o desenvolvimento sustentável e a inovação no campo.

