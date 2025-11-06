Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 01:25

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Evento do Sicredi conecta produtores e investidores no coração do Pantanal

Em Aquidauana, evento Invest+Agro promoveu troca de conhecimento, parcerias e soluções para o fortalecimento do agronegócio regional

Redação

Publicado em 06/11/2025 às 19:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A programação contou com a palestra do economista Sandro Yamada / Divulgação

O Terroir Pantanal, no Distrito de Camisão, em Aquidauana, foi palco de uma noite especial de networking e aprendizado durante o Invest+Agro, evento que reuniu produtores rurais, investidores e representantes do setor financeiro em um ambiente de inovação e troca de experiências.

Promovido pelo Sicredi União, o encontro teve como objetivo aproximar o campo das oportunidades de investimento e das novas tendências econômicas que movimentam o agronegócio brasileiro e internacional, tendo como foco o Plano Safra.

A programação contou com a palestra do economista Sandro Yamada, que abordou temas fundamentais como oportunidades de negócios nacionais e internacionais, sustentabilidade e investimentos estratégicos para o fortalecimento do setor produtivo. Em sua fala, Yamada destacou a importância da informação e da gestão eficiente para enfrentar os desafios do mercado global e aproveitar as novas perspectivas de crescimento.

Além da palestra, o Invest+Agro proporcionou momentos de integração e troca de experiências entre os participantes, reforçando o compromisso do Sicredi União em oferecer soluções financeiras personalizadas, apoio técnico e iniciativas que impulsionam o desenvolvimento regional.

Estiveram presentes associados e produtores dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti, que puderam conhecer novas possibilidades de investimento e ampliar sua rede de contatos.

O evento reforçou o papel do Sicredi União como parceiro estratégico do agronegócio, contribuindo para um futuro mais próspero e sustentável no Pantanal Sul-Mato-Grossense.

“O campo é a força que move nossa economia, e o Sicredi está junto do produtor em cada etapa dessa jornada, com soluções que fazem a diferença no presente e constroem o futuro do agronegócio”, destacou o presidente da cooperativa, Celso Ramos Regis.

Uma noite de conhecimento, conexões e oportunidades que reafirmou a vocação da região para o desenvolvimento sustentável e a inovação no campo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Comissão do Senado aprova isenção do IR para quem ganha até RS 5 mil

Economia

Fechamento de frigorífico em Nioaque é decisão empresarial

Economia

Alface crespa e batata-doce lideram queda de preços na Ceasa-MS

Por outro lado, a berinjela, manga e batata inglesa registram alta

Economia

Petrobras aprova plano de demissão voluntária para até 1,1 mil pessoas

Publicidade

Economia

Bancos promovem mutirão para negociar dívidas bancárias em atraso

ÚLTIMAS

Saúde

Anastácio realiza evento "Prevenção é o Primeiro Passo" com grande público

Ação do Outubro Rosa e Novembro Azul reuniu comunidade e destacou a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce

Esporte

Aquidauana realiza 1º Torneio Aberto de Futebol de Mesa em novembro

Evento promovido pela FEFUMEMS terá inscrições gratuitas e apoio da Prefeitura de Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo