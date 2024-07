Exportação de café brasileiro bate recordes no melhor junho em 34 anos

Cafés especiais foram estrelas no período / Divulgação

A exportação brasileira de café alcançou o volume histórico de 47,300 milhões de sacas de 60 kg no ano safra 2023/24, o que implica alta de 32,7% na comparação com os 35,632 milhões apurados de julho de 2022 a junho de 2023. O montante atual, embarcado para 120 países, também representa crescimento de 3,6% sobre o recorde anterior, de 45,675 milhões de sacas no ciclo 2020/21. Os dados fazem parte do relatório estatístico mensal do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil).

Já a receita cambial do período é a maior na história do levantamento das exportações brasileiras de café, iniciado em 1990. Em 2023/2024, também foi registrado um incremento de 20,7% na receita cambial obtida com os embarques realizados nos últimos 12 meses encerrados em junho passado. O valor saltou de US$ 8,142 bilhões, na temporada 2022/23, para os atuais US$ 9,826 bilhões. Os anos-cafeeiros têm início no mês de julho do ano anterior e se encerram no mês de junho do ano seguinte.

O desempenho da receita cambial foi atingido com os 3,573 milhões de sacas remetidos ao exterior pelo país em junho, o maior montante registrado para este mês em cada ano, e os US$ 851,4 milhões em receita, também recorde para os meses de junho.

Outra marca significativa do relatório refere-se às exportações dos cafés classificados como cafés diferenciados, que são os que têm qualidade superior ou algum tipo de certificado de práticas sustentáveis. Essas exportações totalizaram um volume físico equivalente a 8,79 milhões de sacas de 60kg, no acumulado de doze meses.

O dado, entre vários outros do mercado internacional do café, foram obtidos do Relatório mensal Junho 2024, do Cecafé, o qual está disponível na íntegra no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café , que é coordenado pela Embrapa Café .

Com preço médio da saca vendida a US$ 229,15, tais exportações dos diferenciados geraram US$ 2,01 bilhões de receita cambial, a qual correspondeu a 20,5% do total que foi arrecadado com as exportações de todos os tipos dos Cafés do Brasil no período. Nesse mesmo contexto, constata-se que as exportações dos cafés arábicas diferenciados arrecadaram próximo de US$ 1,90 bilhão de receita, que representa 94% do total, enquanto que os cafés robustas diferenciados obtiveram US$ 119,71 milhões (6%), no mesmo ano-cafeeiro em destaque.

Destinos principais

Os seis principais importadores dos cafés diferenciados do Brasil, no período em análise, foram: EUA, em primeiro lugar, com volume físico equivalente a 1,85 milhão de sacas de 60kg, que corresponderam a 21,1% dessas exportações; na sequência, vem a Alemanha, com 1,54 milhão de sacas (17,5%); Bélgica, em terceiro, com 957,99 mil sacas (10,9%); Holanda, em quarto, com 649,96 mil sacas (7,4%).

Na sequência, na quinta colocação destaca-se o Reino Unido, com 376,87 mil sacas (4,3%); e, na sexta posição desse ranking, figura a Itália que adquiriu 310,55 mil sacas, as quais representaram 3,5% dessas exportações. Por fim, vale registrar que os dez maiores países importadores de cafés diferenciados adquiriram 77,6% dessas vendas.

Em relação ao conteúdo do Relatório do Cecafé em destaque, também merece salientar que as exportações totais dos Cafés do Brasil, do ano-cafeeiro objeto desta análise, alcançaram um recorde histórico de 47,30 milhões de sacas de 60kg, o qual representou um acréscimo de 32,7%, na comparação com as 35,63 milhões de sacas exportadas no ano-cafeeiro anterior. E, mais que isso, que o café brasileiro no caso foi vendido para 120 países.

*Com informações da Embrapa