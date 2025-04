Exportação de frutas cresceu 26% no primeiro trimestre de 2025

Raffa Neddermeyer

A exportação de frutas do Brasil no primeiro trimestre de 2025 registrou um aumento de 26% em comparação ao mesmo período do ano passado, atingindo 301 mil toneladas, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O faturamento gerado pelas exportações foi de US$ 311 milhões, um crescimento de 7% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e de 23% sobre o mesmo período de 2023, de acordo com o 4º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado nesta quinta-feira (24).

Os principais estados exportadores foram Rio Grande do Norte, Ceará, São Paulo e Pernambuco, com os Países Baixos, Reino Unido e Espanha sendo os maiores destinos das frutas brasileiras. Entre os itens mais exportados, destacam-se melões, melancias, limões e limas, mangas e bananas.

“Ao iniciar o ano, as vendas externas mostraram-se bastante promissoras, com bons resultados para a Europa e Ásia, superando os números dos anos anteriores. As minimelancias e melões, em particular, apresentaram grande destaque, além de limões e limas”, informou a Conab.

Crescimento nas exportações de bananas, melancias e maçãs

As exportações de bananas, que atingiram 15,7 mil toneladas no primeiro trimestre de 2025, tiveram um aumento impressionante de 131,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As melancias também tiveram um desempenho positivo, com um crescimento de 90%, exportando 53 mil toneladas e faturando US$ 32,1 milhões, o que representa uma alta de 91% em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

As exportações de maçãs totalizaram 2,57 mil toneladas, um aumento de 85,6% em relação ao ano passado, com faturamento de US$ 2,8 milhões, superando em 93,6% o resultado do mesmo período em 2024. As maçãs miúdas, mais procuradas por países asiáticos, foram as mais comercializadas.

Mamão também tem bom desempenho

As exportações de mamão no primeiro trimestre de 2025 chegaram a 13,36 mil toneladas, com um crescimento de 28,2% em relação ao ano passado. O faturamento gerado foi de US$ 17,1 milhões, um aumento de 31%.

Queda nas exportações de laranja e suco de laranja

Por outro lado, as exportações de laranja apresentaram uma queda significativa. No primeiro trimestre de 2025, o volume exportado foi de apenas 125,7 toneladas, uma redução de 52% em comparação com o mesmo período de 2024. Em março de 2025, a queda foi ainda maior, com uma redução de 68% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O suco de laranja também teve uma diminuição nas exportações, com 528,7 mil toneladas enviadas para o exterior, representando uma queda de 22,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024. O volume de exportação de suco também caiu 33,2% em março, mas teve um aumento de 22,4% em relação a fevereiro de 2025.

Perspectivas para os próximos meses

A Conab prevê que, nos próximos meses, as exportações continuem em níveis mais baixos devido à demanda internacional mais fraca, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, devido aos preços elevados do suco de laranja e à menor oferta de frutas para moagem, devido à baixa produção no cinturão citrícola.

No entanto, a Conab destaca que, caso as altas tarifas impostas pelo governo Trump sobre o suco de laranja mexicano se mantenham, os produtores brasileiros poderão aproveitar essa oportunidade para aumentar suas exportações para os EUA.

