Vosmar Rosa/MPOR

No acumulado de janeiro a julho, o Brasil exportou US$ 198 bilhões, o que representa uma leve alta de 0,1% em valor e de 2% em volume em relação ao mesmo período do ano passado. A corrente de comércio chegou a US$ 359 bilhões, com superávit de US$ 37 bilhões.

As exportações brasileiras cresceram 4,8% em julho de 2025 na comparação com o mesmo mês de 2024, totalizando US$ 32,3 bilhões em produtos vendidos ao exterior. Em volume, o avanço foi ainda maior: 7,2%, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Principais destinos

O crescimento foi puxado por negócios com diversos parceiros internacionais. A Argentina liderou o aumento em volume, com alta de 42,4% nas exportações. Em seguida, aparecem México (17,2%), União Europeia (7,4%), Japão (7,3%) e Estados Unidos (5%).

Produtos em destaque

Entre os itens mais exportados em julho estão carne bovina, óleos brutos de petróleo, minérios de cobre e café não torrado. A Indústria de Transformação foi o setor com maior crescimento em valor (7,4%), seguida pela Indústria Extrativa (3,6%) e Agropecuária (0,3%).

Importações também crescem

As importações também subiram: 8,4% em julho, atingindo US$ 25,2 bilhões. Os destaques foram os bens de capital (13,4%), intermediários (10,8%) e de consumo (5,1%). No acumulado do ano, as compras do exterior somam US$ 161 bilhões, com alta de 8,3% em valor e de 9,7% em volume.

