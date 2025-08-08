Acessibilidade

08 de Agosto de 2025

Economia

Exportações de Mato Grosso do Sul totalizam US$ 6,3 bilhões

Os dados constam na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior do mês de Agosto

Da redação

Publicado em 08/08/2025 às 11:22

Divulgação/ PM

As exportações de Mato Grosso do Sul totalizaram US$ 6,33 bilhões de janeiro a julho de 2025, impulsionadas pelas vendas de celulose, soja em grão e carne bovina fresca. Em valores, o aumento foi de 3,8% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior e de 21,18% em termos de volume exportado. O desempenho garantiu ao Estado saldo positivo na balança comercial de US$ 4,83 bilhões, alta de 7,93% sobre o mesmo período de 2024.

Os dados constam na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior do mês de Agosto, elaborada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), por meio da Assessoria Especial de Economia e Estatística.

O principal produto na pauta de exportações sul-mato-grossense até julho de 2025 foi a celulose, com crescimento de 53,3% em termo de valor e de 70,23% em termos de volume. A carne bovina fresca também teve desempenho positivo, com alta de 40% no valor exportado e 23,5% no volume.

Já o minério de ferro teve crescimento de 29,1% no valor exportado e aumento de 90,4% no volume, saltando de 2,7 para mais de 5,1 milhões de toneladas. A soja, que aparece em segundo lugar na pauta, registrou queda de 20,8% em valor e de 12,4% no volume. O ferro-gusa registrou retração de 11,2% em valor e queda de 10% no volume.

A China segue como principal destino das exportações sul-mato-grossenses, absorvendo 47,68% dos produtos enviados ao exterior. Em seguida, aparecem Estados Unidos (5,88%), Itália (3,81%) e Argentina (3,62%). A principal via de escoamento foi o Porto de Santos, com 40,28% da movimentação, seguido por Paranaguá (31,7%) e São Francisco do Sul (11,32%).

Entre os municípios, Três Lagoas aparece como maior exportador do Estado, com 16,46% do total, seguido por Ribas do Rio Pardo (9,79%), Dourados (7%), Campo Grande (6,68%) e Corumbá (6,27%).

Nos portos de Corumbá e Ladário, o valor exportado saltou de US$ 202,6 milhões de janeiro a julho de 2024 para US$ 305 milhões no mesmo período de 2025, alta de 50,52%. Em termos de volume, a movimentação passou de 2,55 milhões para 5,31 milhões de toneladas.

Nos terminais portuários de Porto Murtinho, as exportações mais que dobraram. O valor passou de US$ 50,8 milhões para US$ 133,5 milhões, um aumento de 162,55%. O volume exportado também cresceu: de 131,9 mil toneladas em 2024 para 370,1 mil toneladas de janeiro a julho de 2025.

