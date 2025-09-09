Acessibilidade

09 de Setembro de 2025 • 19:33

Economia

Exportações de veículos crescem quase 50% em agosto

Produção sobe, mas vendas internas de modelos nacionais recuam; caminhões registram queda

Redação

09/09/2025

Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo

As exportações de veículos brasileiros alcançaram 57,1 mil unidades em agosto, alta de 19,3% sobre julho e 49,3% em relação ao mesmo mês de 2024, segundo balanço divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta terça-feira (9). No acumulado de janeiro a agosto, o total exportado chegou a 313,3 mil unidades, 12,1% acima do mesmo período do ano passado.

A produção nacional em agosto foi de 247 mil veículos, aumento de 3% sobre julho, mas queda de 4,8% frente a agosto de 2024. No ano, 1,743 milhão de unidades foram produzidas, alta de 6% sobre 2024.

Os emplacamentos no mês somaram 225,4 mil veículos, elevando o acumulado anual para 1,668 milhão, crescimento de 2,8% em relação aos oito primeiros meses de 2024. Apesar do aumento geral, as vendas no varejo de veículos nacionais caíram 9,3%, enquanto os importados cresceram 17,3%. Entre os modelos eletrificados nacionais, 25% das vendas de híbridos e elétricos no ano são desses veículos.

O segmento de caminhões foi o mais impactado pelos juros altos, alta inadimplência e desaceleração econômica, registrando em agosto a primeira queda na produção acumulada do ano em comparação a 2024, embora mínima, de 1%.

Segundo Igor Calvet, presidente da Anfavea, o crescimento recente da produção se deve à maior presença das associadas no mercado externo.

