Faltando o cadastro de 10 mil servidores, Censo Previdenciário tem prazo prorrogado

Servidores têm até 31 de maio para realizar o Censo / Foto: Divulgação

Devido à ausência de um percentual significativo, cerca de 16% de servidores, e a necessidade de todos realizarem o recenseamento previdenciário, a SAD (Secretaria de Estado de Administração) e a Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) decidiram, por meio de resolução conjunta, prorrogar o prazo para realização do Censo Cadastral Previdenciário.

Essa prorrogação visa atender cerca de 10 mil segurados que ainda não realizaram a atualização cadastral. Esse total representa aproximadamente 16% do total de beneficiários o que quer dizer que 84% já fizeram o censo.

Com base no decreto publicado no Diário Oficial do Estado, ficou estabelecido que o novo prazo será até o dia 31 de maio, devendo atender todo o público alvo do levantamento, ou seja, segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/MS) e dos militares estaduais ativos, reformados, da reserva remunerada e pensionistas, vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM/MS) do Estado do Mato Grosso do Sul.

Segundo a Secretária de Administração, Ana Carolina Nardes, “O censo on line foi uma importante inovação no sistema de captação dos dados, tornando o processo ainda mais ágil e seguro. A prorrogação até 31 de maio é uma oportunidade para aqueles que não conseguiram enviar as informações possam manter seu cadastro atualizado junto ao Governo do Estado, garantindo a manutenção dos seus benefícios”