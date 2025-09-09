Faturamento da indústria cresce 5,1% em 2025

Fernando Frazão/Agência Brasil

O emprego no setor também avançou, com crescimento de 2,3% de janeiro a julho em relação a 2024. Em julho, a alta foi de 0,2% em relação a junho e de 2,3% na comparação anual. “O mercado de trabalho está bastante aquecido, com aumento da ocupação e desemprego em mínimas históricas, gerando pressão sobre os rendimentos dos trabalhadores”, afirma Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI.

O faturamento da indústria brasileira cresceu 5,1% nos primeiros sete meses de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta terça-feira (9) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em julho, houve alta de 0,4% em relação a junho, mas queda de 1,3% na comparação anual.

Por outro lado, a utilização da capacidade instalada (UCI) da indústria caiu para 78,2% em julho, ante 79,7% em abril de 2024, iniciando uma trajetória descendente. A CNI atribui o recuo à política monetária restritiva, com juros altos, que limita crédito e demanda, impactando o ritmo da atividade industrial.

