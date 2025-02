FCO aprova R$ 219,7 milhões para novos empreendimentos em MS

Medida tem foco em setores empresarial e rural, destacando investimentos em irrigação e citricultura. / Governo de MS

A segunda reunião ordinária do Conselho Estadual de Investimentos Financeiros pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO), realizada nesta quinta-feira (20), aprovou R$ 219,7 milhões em 65 cartas-consultas para financiamento em Mato Grosso do Sul, com foco em setores empresarial e rural, destacando investimentos em irrigação e citricultura.

Desses recursos, R$ 198,1 milhões foram destinados ao FCO Rural, com 45 projetos aprovados, sendo R$ 64,6 milhões para irrigação, R$ 59,2 milhões para a implantação de pomares de citricultura, R$ 17,8 milhões para suinocultura, R$ 13,5 milhões para aquisição de máquinas e R$ 11,4 milhões para correção de solo. Já a linha FCO Empresarial recebeu R$ 21,5 milhões, contemplando 20 projetos nas áreas de comércio e serviços (R$ 14,1 milhões), indústria (R$ 6,4 milhões) e turismo regional (R$ 1 milhão).

O secretário Jaime Verruck, da Semadesc, ressaltou a importância dos investimentos em irrigação e citricultura, que começam a se consolidar com projetos significativos. "Mesmo com os juros mais elevados em comparação ao mercado, o FCO continua sendo a melhor opção de financiamento, tanto em termos de taxa quanto de prazos", destacou.

Durante a reunião, foram beneficiadas 31 cidades, com 15 projetos empresariais e 16 rurais. Os financiamentos rurais abrangeram municípios como Bataguassu, Paraíso das Águas, Corumbá e Dourados, enquanto os empresariais incluíram cidades como Campo Grande, Bonito, Dourados e Três Lagoas.

Para 2025, o estado conta com R$ 2,7 bilhões do FCO, distribuídos igualmente entre os segmentos Rural e Empresarial. Até agora, o FCO já financiou R$ 406,8 milhões este ano, sendo R$ 150,2 milhões para empresas e R$ 256,6 milhões para o setor rural.

A reunião foi presidida por Rogério Beretta, secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, e contou com a presença de representantes da Semadesc, Seilog, Sebrae-MS, Fiems, Famasul, Fecomércio e Agraer, além de agentes financeiros como Banco do Brasil, BRDE, CREDICOAMO e Sudeco.