Fechamento de frigorífico em Nioaque é decisão empresarial

Diretor institucional da empresa, Márcio Scarlassara / Divulgação

O frigorífico da BMG Foods, localizado em Nioaque, encerrou oficialmente suas atividades nesta terça-feira (4). A informação foi confirmada pelo diretor institucional da empresa, Márcio Scarlassara, em entrevista concedida a uma rádio local.

De acordo com Scarlassara, o fechamento faz parte de um processo interno de reorganização da companhia, que mantém unidades em diferentes estados do país. Ele enfatizou que a decisão é estritamente empresarial, sem relação com o poder público municipal ou com o Governo do Estado.

“Tivemos todo o suporte necessário do prefeito André Guimarães e de sua equipe, além do Governo do Estado. Nada nos faltou. A decisão é exclusivamente empresarial, resultado de uma reorganização interna para melhor aproveitamento de nossas unidades”, afirmou o diretor.

Um dos fatores que contribuíram para a medida, segundo Scarlassara, foi a não habilitação da planta de Nioaque para exportação, especialmente para o mercado chinês, o que reduziu a competitividade da operação. A BMG garantiu que todos os direitos trabalhistas dos funcionários serão respeitados, bem como os pagamentos aos pecuaristas locais.

Apesar do encerramento, a empresa não descarta uma futura reabertura da unidade, caso as condições de mercado se tornem mais favoráveis.

“O mercado muda, e não descartamos, em outro momento, retomar as atividades em Nioaque. Viemos conversar de forma transparente com a população e reafirmar nosso respeito e gratidão ao povo nioaquense”, completou Scarlassara.

Prefeitura busca alternativas e apoio para trabalhadores

Após o anúncio, o prefeito André Guimarães manteve contato com o Governo do Estado, a bancada federal e representantes do setor produtivo, em busca de soluções para minimizar os impactos econômicos e oferecer suporte aos trabalhadores afetados.

Segundo a administração municipal, as conversas com órgãos estaduais e instituições de fomento, como o Sebrae, seguem avançando para criar novas oportunidades de emprego, fortalecer o comércio local e estimular o empreendedorismo.

Nos últimos meses, o município vem executando programas de desenvolvimento econômico e social, como o CredenciaMEI, que facilita o acesso de empreendedores a contratações públicas; o Mulheres que Resolvem, voltado à capacitação e geração de renda feminina; e o Empretec Indígena e Quilombola, que promove o empreendedorismo sustentável em comunidades tradicionais.

“Nosso papel é cuidar das pessoas e criar caminhos para que a economia continue girando. Mesmo quando a decisão é empresarial, o nosso compromisso é buscar soluções para o cidadão de Nioaque”, afirmou o prefeito André Guimarães. “Estou acompanhando de perto o caso, mantendo diálogo com a empresa e os trabalhadores, ao mesmo tempo em que reforçamos políticas voltadas à geração de emprego e renda.”

