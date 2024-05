Fecularia Eldorado inaugura, gera 330 empregos e fortalece produção no sul de MS

Novo empreendimento / Divulgação

Com investimento de R$ 25 milhões foi inaugurada hoje (17) a Fecularia Eldorado, empreendimento industrial destinado à fabricação de fécula de mandioca em Eldorado. Em terreno de 61.044,90 m² e área construída de 2.500 m², a unidade fabril tem capacidade de processamento de 200 toneladas/dia, visando expansão para 400 toneladas/dia. A planta está situada à BR-163, km 45 entre Eldorado e Itaquiraí.

A solenidade de inauguração ocorreu na manhã de hoje em Eldorado e contou com a presença da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), o prefeito de Eldorado, Aguinaldo dos Santos (Léo). A fábrica vai gerar 330 empregos diretos e indiretos, com mercado consumidor eminentemente para outros Estados (50%).

A obra é composta por uma planta de fabricação de fécula de mandioca com capacidade para 200 toneladas/dia, e expansão para 400 toneladas/dia. No primeiro ano de atividade, a empresa irá operar com 66,67% da capacidade anual de 52.800 toneladas/ano. Deste total, serão produzidas 13.200 toneladas de fécula de amido in natura.

Segundo a empresa Eldorado Foods, a indústria foi construída dentro de modernas normas ambientais e com alta tecnologia, gerando 330 empregos diretos e indiretos, com capacidade para movimentar 20 caminhões ao dia, entre lavoura, indústria e entrega. A indústria terá “zero resíduo”, com 100% dos resíduos sendo reutilizados para alimentar um projeto de confinamento bovino e gerar biometano, que servirá para gerar energia limpa na indústria.

De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seamdesc), Jaime Verruck, a entrada em operação da unidade reforça a agroindustrialização e consolida o perfil de produção de mandioca no sul do Estado.

"O Governo do Estado tem trabalhado fortemente no processo de industrialização. Tanto que MS foi dos estados que mais cresceu no ano passado, em torno de 6,6%. Boa parte desta força de crescimento do PIB, veio do agronegócio e além disso da agroindustrialização", afirmou Verruck.

Ele reitera que a Fecularia em Eldorado é um projeto que está sendo construído já há 3 ou 4 anos e teve um apoio fundamental do Governo do Estado. O Governo investiu R$ 1,7 milhão do Pró-Desenvolve, para aquisição de uma área de 37 hectares onde foi implantada a indústria. "Apoiamos a prefeitura desde a aquisição da área para a obra, depois toda a política de incentivos fiscais e recentemente estivemos discutindo com a prefeitura municipal e o empresário o acesso a fecularia, devido ao grande numero de caminhões que nós teremos nesta unidade", acrescentou.

*Com informações do Governo do Estado.