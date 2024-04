Feirão da empregabilidade é realizado hoje pela Funtrab

Divulgação Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) organiza nesta terça-feira (16) mais um Feirão da Empregabilidade com o objetivo de dar celeridade aos processos seletivos, além de aproximar empresas contratantes e candidatos que buscam por uma colocação no mercado de trabalho.

Além das mais de 1,4 mil oportunidades disponíveis na Fundação para a Capital, o Feirão oferece o total de 162 vagas para contratação nas áreas de Serviços, Comércio e Construção Civil, sendo duas para Pessoas Com Deficiência (PcD).

Estarão presentes as equipes de RH de nove empresas contratantes nos segmentos de couro, instalações elétricas, construção civil, transporte rodoviário de passageiros, farmácias, clínica médica, atividade de teleatendimento e prestadora de serviços.

A Funtrab é um órgão do Governo de Mato Grosso do Sul vinculado à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e está alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda.

Assim, a Fundação atua como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga. O Feirão acontece no piso térreo da Funtrab, somente no período matutino (das 8h às 11h), na rua 13 de Maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano).

Interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho e as Pessoas Com Deficiência (PcD), devem portar o laudo médico atualizado.