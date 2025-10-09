Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 17:00

Mercado de trabalho

Feirão de Empregos da Simasul impulsiona oportunidades e movimenta a economia local

Oportunidade e desenvolvimento caminharam lado a lado durante o Feirão do Emprego promovido pela Simasul Siderurgia, em parceria com a Casa do Trabalhador

Redação

Publicado em 09/10/2025 às 14:40

Um dos pontos de destaque foi a participação equilibrada entre homens e mulheres / Ilustrativa

Realizado nos dias 7 e 8 de outubro, o evento teve adesão expressiva e reforçou o compromisso da empresa com a geração de empregos e com o fortalecimento econômico de Aquidauana e Anastácio.

De acordo com Simone Gomes da Silva, gerente de Recursos Humanos da empresa, a ação superou as expectativas, mesmo organizada em um curto espaço de tempo. “Tivemos a participação de 65 munícipes, tanto de Aquidauana quanto de Anastácio, que prontamente atenderam à nossa convocação. Em dois dias, conseguimos realizar todos os atendimentos e encaminhar candidatos para as vagas disponíveis”, destacou.

Um dos pontos de destaque foi a participação equilibrada entre homens e mulheres — um reflexo do projeto “Mulheres na Indústria”, que já conta com oito colaboradoras atuando em setores que antes eram exclusivamente masculinos. “Trazer as mulheres para dentro da indústria é uma bandeira da Simasul, e estamos muito felizes em ver esse movimento acontecer na prática”, reforçou Simone.

A Simasul está em fase de expansão e, nos próximos meses, prevê novas contratações. Além de oferecer salários competitivos, a empresa disponibiliza benefícios como cesta básica, convênios médico e odontológico, além de parcerias com farmácias, postos de combustível e revendas de gás, fortalecendo a qualidade de vida dos colaboradores.

“O que mais nos alegra é perceber que a comunidade acredita no crescimento da Simasul. Estamos construindo oportunidades e queremos que a população faça parte dessa trajetória de desenvolvimento”, afirmou a gerente de RH.

O Feirão do Emprego representa mais que uma ação de contratação: é um investimento direto na geração de renda e no fortalecimento da economia local. A empresa reforça seu compromisso de crescer junto com a comunidade aquidauanense e de abrir portas para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

Esporte

Final do Circuito Sesc Trail 2025 será em meio às paisagens de Bonito

Etapa Nascente Azul acontece em novembro e une corrida, natureza e turismo em um dos cenários mais belos do Brasil

Evento

Clássicos do automobilismo tomam conta de Ponta Porã no fim de semana

Encontro Internacional reúne raridades de quatro países em celebração cultural sobre rodas

