Feirão de Empregos da Simasul impulsiona oportunidades e movimenta a economia local

Oportunidade e desenvolvimento caminharam lado a lado durante o Feirão do Emprego promovido pela Simasul Siderurgia, em parceria com a Casa do Trabalhador
Um dos pontos de destaque foi a participação equilibrada entre homens e mulheres / Ilustrativa
Realizado nos dias 7 e 8 de outubro, o evento teve adesão expressiva e reforçou o compromisso da empresa com a geração de empregos e com o fortalecimento econômico de Aquidauana e Anastácio.
De acordo com Simone Gomes da Silva, gerente de Recursos Humanos da empresa, a ação superou as expectativas, mesmo organizada em um curto espaço de tempo. “Tivemos a participação de 65 munícipes, tanto de Aquidauana quanto de Anastácio, que prontamente atenderam à nossa convocação. Em dois dias, conseguimos realizar todos os atendimentos e encaminhar candidatos para as vagas disponíveis”, destacou.
Um dos pontos de destaque foi a participação equilibrada entre homens e mulheres — um reflexo do projeto “Mulheres na Indústria”, que já conta com oito colaboradoras atuando em setores que antes eram exclusivamente masculinos. “Trazer as mulheres para dentro da indústria é uma bandeira da Simasul, e estamos muito felizes em ver esse movimento acontecer na prática”, reforçou Simone.
A Simasul está em fase de expansão e, nos próximos meses, prevê novas contratações. Além de oferecer salários competitivos, a empresa disponibiliza benefícios como cesta básica, convênios médico e odontológico, além de parcerias com farmácias, postos de combustível e revendas de gás, fortalecendo a qualidade de vida dos colaboradores.
“O que mais nos alegra é perceber que a comunidade acredita no crescimento da Simasul. Estamos construindo oportunidades e queremos que a população faça parte dessa trajetória de desenvolvimento”, afirmou a gerente de RH.
O Feirão do Emprego representa mais que uma ação de contratação: é um investimento direto na geração de renda e no fortalecimento da economia local. A empresa reforça seu compromisso de crescer junto com a comunidade aquidauanense e de abrir portas para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.
