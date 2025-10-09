Feirão de Empregos da Simasul impulsiona oportunidades e movimenta a economia local

Um dos pontos de destaque foi a participação equilibrada entre homens e mulheres / Ilustrativa

Realizado nos dias 7 e 8 de outubro, o evento teve adesão expressiva e reforçou o compromisso da empresa com a geração de empregos e com o fortalecimento econômico de Aquidauana e Anastácio.

De acordo com Simone Gomes da Silva, gerente de Recursos Humanos da empresa, a ação superou as expectativas, mesmo organizada em um curto espaço de tempo. “Tivemos a participação de 65 munícipes, tanto de Aquidauana quanto de Anastácio, que prontamente atenderam à nossa convocação. Em dois dias, conseguimos realizar todos os atendimentos e encaminhar candidatos para as vagas disponíveis”, destacou.

Um dos pontos de destaque foi a participação equilibrada entre homens e mulheres — um reflexo do projeto “Mulheres na Indústria”, que já conta com oito colaboradoras atuando em setores que antes eram exclusivamente masculinos. “Trazer as mulheres para dentro da indústria é uma bandeira da Simasul, e estamos muito felizes em ver esse movimento acontecer na prática”, reforçou Simone.

A Simasul está em fase de expansão e, nos próximos meses, prevê novas contratações. Além de oferecer salários competitivos, a empresa disponibiliza benefícios como cesta básica, convênios médico e odontológico, além de parcerias com farmácias, postos de combustível e revendas de gás, fortalecendo a qualidade de vida dos colaboradores.

“O que mais nos alegra é perceber que a comunidade acredita no crescimento da Simasul. Estamos construindo oportunidades e queremos que a população faça parte dessa trajetória de desenvolvimento”, afirmou a gerente de RH.

O Feirão do Emprego representa mais que uma ação de contratação: é um investimento direto na geração de renda e no fortalecimento da economia local. A empresa reforça seu compromisso de crescer junto com a comunidade aquidauanense e de abrir portas para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!